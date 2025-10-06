Inspectoratul General de Aviaţie anunţă licitaţie pentru 5 drone care vor fi utilizate pentru supravegherea frontierei

Inspectoratul General de Aviaţie al MAI anunţă licitaţie pe SEAP pentru achiziţionarea a cinci sisteme de vehicule aeriene fără echipaj uman la bord, cu valoarea totală estimată de 13.896.446 lei, transmite Agerpres.

Investiţia face parte din proiectul „Achiziţie mijloace de supraveghere aeriană pentru creşterea capacităţii operaţionale a FRONTEX”, finanţat din fonduri ale Uniunii Europene.

Contractul va include două loturi: două aeronave pilotate de la distanţă cu decolare şi aterizare pe verticală (în valoare de 5.782.809 lei) şi sistem cuprinzând trei aeronave cu decolare şi aterizare pe verticală pilotate de la distanţă (8.113.636 lei).

La evaluarea ofertelor vor fi avute în vedere: componenta financiară, iar aspectele tehnice vor totaliza 40% (autonomia de zbor, autonomia operaţională, camera video de zi, camera video de termoviziune, platforma de înclinare).

Termenul limită pentru primirea ofertelor este 3 noiembrie.

În caietul de sarcini se precizează că Inspectoratul General de Aviaţie al MAI are responsabilitatea de a asigura sprijin pentru cercetarea şi supravegherea aeriană a teritoriului naţional, în cooperare cu structuri ale statului. Se menţionează că supravegherea aeriană a frontierei de stat este esenţială pentru prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, a traficului transfrontalier şi a altor activităţi ilegale, „mai ales în contextul presiunilor crescute la graniţele externe” ale Uniunii Europene.

„Achiziţionarea sistemelor de vehicule aeriene fără echipaj uman la bord destinat misiunilor de supraveghere aeriană va permite extinderea capacităţii operative a Inspectoratului, prin acoperire rapidă şi eficientă a unor zone întinse şi greu accesibile terestru, oferind sprijin structurilor de frontieră în timp real. De asemenea, sistemele de vehicule aeriene fără echipaj uman la bord destinate misiunilor de supraveghere aeriană vor fi folosite şi pentru misiuni FRONTEX de monitorizare a graniţelor externe ale UE, în cooperare cu alte state”, prevede documentul.

Se reaminteşte faptul că România a fost acceptată în spaţiul Schengen în martie 2024 pentru frontierele aeriene şi maritime, iar în ianuarie 2025 pentru frontierele terestre.

„Această integrare impune standarde ridicate de securitate şi monitorizare a frontierei, iar dotarea cu aeronave moderne este un factor esenţial pentru respectarea cerinţelor de securitate prin creşterea capacităţilor operaţionale”, menţionează sursa citată.