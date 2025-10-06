Trei alpinişti croaţi au murit în urma unei avalanşe în Slovenia

Trei alpinişti croaţi au murit în Slovenia după ce au fost surprinşi de o avalanşă, duminică, pe un vârf din Alpii Iulieni, au anunţat luni salvatorii, citaţi de agenția de știri Reuters, informație preluată de Agerpres.

Căutarea alpiniştilor, care au plecat în expediţie în pofida avertizărilor meteorologice, a început duminică, când salvatorii au găsit cadavrul unuia dintre ei, înainte de a fi nevoiţi să suspende operaţiunea de salvare din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile.

O echipă alcătuită din 45 de salvatori, poliţişti şi un elicopter a continuat căutările luni şi a găsit cadavrele a doi alpinişti pe muntele Tosc, la o altitudine de 1.800 de metri.

„Toţi trei au murit”, a declarat şeful echipei de salvare, Miha Arh, într-o conferinţă de presă la care au participat miniştrii de Interne din Slovenia şi Croaţia.

„Operaţiunea a fost periculoasă şi dificilă pentru salvatori”, a spus şeful echipei de salvare, adăugând că elicopterul nu a putut decola din cauza vremii nefavorabile şi a trebuit să pornească luni de pe un vârf din apropiere pentru a ajunge la locul indicat de semnalul telefonic al unuia dintre alpinişti.

Arh a precizat că zăpada proaspătă şi vântul au provocat probabil avalanşa.

Cei trei alpinişti făceau parte dintr-un grup de persoane din Croaţia, din oraşul Split.

Săptămâna trecută, după o perioadă cu temperaturi neobişnuit de ridicate, a nins în munţii din sud-estul Europei.

Ministrul sloven de Interne, Bostjan Poklukar, a îndemnat oamenii să nu se aventureze în munţi. „A nins destul de mult… iar condiţiile sunt extrem de dificile, aşa că nu recomand niciun fel de excursie la munte, deoarece nu vrem să punem în pericol echipele de salvare montană şi echipajele elicopterelor”, a spus oficialul.