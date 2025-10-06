Serviciul de telemedicină ALOPEDI, gestionat de Spitalul de Urgenţă pentru Copii Cluj, apelat de peste 9.000 de părinţi de la începutul anului / Febra, principalul motiv pentru care se solicită ajutor

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Consiliul Judeţean Cluj a anunţat, luni, că, în primele nouă luni ale acestui an, Serviciul de telemedicină ALOPEDI, gestionat de Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj, a fost apelat de peste 9.000 de părinţi, mai mult de o treime dintre solicitări fiind din afara judeţului, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe, împreună cu reprezentanţii Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii care gestionează serviciul de call center ALOPEDI 0364-917, au realizat o analiză a activităţii derulate în primele trei trimestre ale anului 2025 prin intermediul proiectului destinat obţinerii sfaturilor medicale pediatrice”, a anunţat, luni, Consiliul Judeţean Clj, într-un comunicat de presă.

Alin Tişe, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, reaminteşte că serviciul de call center pentru urgenţe pediatrice este disponibil 24 de ore din 24, şapte zile din şapte.

”Faptul că atât de mulţi părinţi au încredere în sfaturile şi recomandările medicale prompte ale specialiştilor care deservesc ALOPEDI, serviciul nostru non-stop de telemedicină fiind tot mai cunoscut şi în afara judeţului Cluj, ne bucură şi ne responsabilizează şi mai mult”, a transmis Tişe.

Potrivit datelor transmise de CJ Cluj, ALOPEDI 0364-917 a fost apelat în primele nouă luni ale acestui an de 9.064 de părinţi, 33,34% dintre apeluri provenind din afara judeţului Cluj.

”După analizarea răspunsurilor la un set de întrebări adresate părinţilor de către medicul de gardă ALOPEDI, marea majoritate a solicitărilor, respectiv 70,08% dintre acestea, s-au finalizat cu recomandări ce au permis îngrijirea copiilor la domiciliu, iar părinţilor li s-au explicat care sunt semnele la apariţia cărora trebuie să se adreseze medicului”, se mai arată în comunicatul de presă.

De asemenea, 8,12% dintre copii au fost îndrumaţi către medic în vederea unui consult imediat, 13 copii au necesitat intervenţia la domiciliu a serviciilor de urgenţă, iar 1.963 de copii au fost îndrumaţi pentru consult la medicul de familie a doua zi.

”Febra rămâne principalul motiv de solicitare a sfatului medical al profesioniştilor cu experienţă în evaluarea telefonică a gravităţii stării copilului bolnav – 25,51% dintre apeluri, urmată de vărsături şi diaree. În contextul în care numeroşi părinţi apelează ALOPEDI 0364-917 pentru a primi sfaturi privind îngrijirea copilului sănătos sau modul de administrare a medicamentelor deja prescrise în urma unui consult medical, specialiştii care deservesc serviciul de call center pentru urgenţe pediatrice încurajează părinţii să solicite medicilor care îngrijesc copiii să le explice în mod repetat recomandările de îngrijire la domiciliu, un aspect important al asistenţei medicale”, a mai transmis sursa citată.