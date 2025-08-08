Vicepremierul Tanczos Barna: În cazul jocurilor de noroc, autoritatea publică locală va avea competenţa de a stabili zonele, condiţiile de autorizare

Primăriile vor putea avea ”un control mai riguros” în ceea ce priveşte activităţile firmelor care se ocupă cu jocurile de noroc, conform proiectului de reformă administrativă pus în transparenţă decizională de Ministerul Dezvoltării. Vicepremierul Tanczos Barna a explicat, vineri, într-o conferinţă de presă, că, potrivit propunerilor formulate în proiectul de act normativ, primăriile vor avea competenţe în ceea ce priveşte stabilirea zonelor în care casele de pariuri vor putea funcţiona, dar şi condiţiile în care activitatea acestora va putea fi autorizată, transmite News.ro.

”În ceea ce priveşte descentralizarea, propunem câteva elemente noi de simplificare şi de jurisdicţie sau de competenţă pentru autorităţile publice locale. De exemplu, în cazul jocurilor de noroc, autoritatea publică locală va avea competenţa de a stabili zonele, condiţiile de autorizare pentru acele case de pariuri şi case de jocuri de noroc, pentru a proteja cetăţenii, pentru a proteja copiii, pentru a avea un control mai riguros pe tot ce înseamnă aceste activităţi. Am avut patru sau cinci runde de întâlniri cu autorităţile publice locale”, a declarat Tanczos Barna, vineri, la Oradea.

El a arătat că proiectul pus în dezbatere publică, joi, de Ministerul Dezvoltării se concentrează pe trei domenii principale: descentralizare, pe creşterea capacităţii financiare şi a capacităţii de încasare a veniturilor la nivelul autorităţilor publice locale şi pe creşterea eficienţei în administrare şi în funcţionare a autorităţilor locale.