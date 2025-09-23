Salvați Copiii cere interzicerea totală a publicității la jocurile de noroc și ridicarea vârstei minime la 21 de ani: „14% dintre copii recunosc că joacă pe bani”

Organizația Salvați Copiii România a lansat un nou apel către autorități pentru protejarea minorilor de efectele nocive ale jocurilor de noroc, solicitând interzicerea completă a publicității la acest tip de activități și stabilirea unei distanțe minime de 300 de metri între sălile de joc și unitățile de învățământ sau alte spații destinate copiilor și tinerilor, se arată într-un comunicat al organizației.

Potrivit datelor prezentate, fenomenul este deja alarmant: 14% dintre copii recunosc că participă la jocuri de noroc pe bani, iar 40% afirmă că au prieteni implicați în astfel de activități. În plus, 7 din 10 copii spun că au văzut publicitate stradală la jocurile de noroc.

„Trebuie să conștientizăm riscurile reale ale dependenței de jocurile de noroc și comportamentele patologice distructive pe care le generează. Este imperios necesară eliminarea totală a publicității la jocurile de noroc, limitarea spațiilor destinate acestor activități și chiar interzicerea jocurilor de noroc persoanelor sub 21 de ani”, a declarat Gabriela Alexandrescu, președinte executiv Salvați Copiii România.

La rândul ei, deputata Raluca Turcan a subliniat necesitatea urgentării reformei legislative: „Este momentul să luăm decizii mai bune și mai ferme. În Parlament există deja mai multe inițiative legislative, dar, din diverse motive, sunt blocate. Cred că nu ne mai permitem amânări (…). Reclamele la jocurile de noroc nu trebuie să invadeze spațiul copiilor. Este vital să interzicem nu doar sălile de joc, dar și panourile și reclamele în apropierea școlilor, parcurilor, locurilor de joacă, campusurilor, spitalelor sau bisericilor”.’

Comunicatul atrage atenția că dependența de jocuri de noroc este clasificată de Organizația Mondială a Sănătății ca afecțiune medicală încă din 1975 și generează costuri sociale și economice care depășesc contribuțiile industriei la bugetele publice. „Cheltuielile sociale cauzate de dependența de jocuri de noroc sunt mai mari decât veniturile obținute din taxarea și impozitarea acestei industrii”, arată analiza organizației.

Propunerile Salvați Copiii pentru protejarea adolescenților includ:

interzicerea totală a publicității la jocurile de noroc, indiferent de canal (TV, radio, presă, internet, panouri stradale);

interzicerea implicării vedetelor și influencerilor în promovarea jocurilor de noroc;

distanță minimă de 300 de metri între sălile de joc și școli, parcuri, spitale sau lăcașe de cult;

ridicarea vârstei legale pentru acces la 21 de ani;

consolidarea mecanismului de auto-excludere a jucătorilor cu probleme

Salvați Copiii reamintește că alte state europene au adoptat deja măsuri similare: Italia și Republica Moldova au interzis complet publicitatea la jocurile de noroc, iar țări precum Belgia, Grecia, Lituania sau Ucraina au ridicat pragul de vârstă la 21 de ani.

Organizația solicită Parlamentului să adopte „în câteva săptămâni sau luni, nu în câțiva ani” un pachet legislativ care să protejeze real copiii și adolescenții de expunerea la jocuri de noroc și publicitatea agresivă care le normalizează.

Organizația Salvați Copiii a organizat în colaborare cu Camera Deputaților masa rotundă „Reforma legislației privind jocurile de noroc în scopul protejării copiilor și adolescenților”, la Parlamentul României, în cadrul căreia parlamentari, reprezentanți ai instituțiilor publice relevante, specialiști în protecția copilului și reprezentanți ai societății civile au dezbătut soluțiile legislative care să protejeze copiii în fața publicității agresive la jocurile de noroc, respectiv a riscurilor asociate cu acestea.