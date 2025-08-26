Doi bărbaţi, flagelaţi în public într-o provincie conservatoare din Indonezia din cauză că au întreținut relaţii sexuale, deși homosexualitatea este legală în restul țării musulmane

Doi bărbaţi au fost biciuiţi în public, de 76 de ori fiecare, marţi, în provincia conservatoare Aceh, în Indonezia, după ce au fost găsiţi vinovaţi de întreţinere de relaţii homosexuale de către un tribunal care aplică sharia, relatează AFP, transmite News.ro.

Relaţiile homosexuale sunt interzise în Aceh, care aplică o versiune strictă a shariei, legea islamică – însă ele nu sunt ilegale în restul Indoneziei, cea mai populată ţară majoritar musulmană.

Cei doi bărbaţi făceau parte dintr-un grup de zece persoane care au fost biciuite marţi într-un parc al capitalei provinciei, Banda Aceh, cu privire la diverse presupuse infracţiuni sexuale.

Cei doi bărbaţi au fost flagelaţi separat, cu un băţ de ratan, în prezenţa unui public redus, potrivit unui jurnalist AFP prezent la faţa locului.

Pedeapsa lor iniţială era de 80 de lovituri de bici fiecare, însă a fost redusă cu cele patru luni pe care le-au petrecut în închisoare.

În aprilie, poliţia locală însărcinată cu aplicarea shariei i-a surprins împreună în toalete publice situate în parcul în care au fost flagelaţi, potrivit unui oficial din poliţia înărcinată cu aplicarea shariei la Banda Aceh, Roslina A. Djalil.

Amnesty International condamnă această sancţiune.

”Incriminarea penală a relaţiilor homosexuale nu are ce căuta într-o societate dreaptă şi umană”, denunţă marţi într-un comunicat directoarea regională a Amnesty International însărcinată cu cercetarea, Montse Ferrer.

Trei femei şi cinci bărbaţi au fost biciuiţi tot marţi, după ce au fost găsiţi vinovaţi de faptul că au întreţinut relaţii sexuale în afara căsătoriei, că s-au aflat în contact strâns cu membri de sex opus şi au participat la jocuri de noroc online.