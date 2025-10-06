Trump spune că propunerea lui Putin ce privește controlul armelor nucleare „pare o idee bună”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că propunerea liderului rus Vladimir Putin de a menţine în mod voluntar limitele privind armele nucleare strategice desfăşurate „pare o idee bună”, relatează agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Luna trecută, Putin s-a oferit să menţină în mod voluntar limitele care restricţionează dimensiunea celor două cele mai mari arsenale nucleare din lume, stabilite în acordul New START din 2010, care expiră în februarie, dacă SUA vor face acelaşi lucru.

„Mi se pare o idee bună”, le-a spus Trump reporterilor în timp ce părăsea Casa Albă, când a fost întrebat despre propunerea lui Putin.

Ambasadorul Rusiei la ONU, Vassily Nebenzia, a declarat săptămâna trecută că Moscova încă aşteaptă răspunsul lui Trump la oferta lui Putin de a menţine în mod voluntar limitele privind armele nucleare strategice desfăşurate, odată ce un tratat cheie de control al armamentului va expira.

Orice acord privind continuarea limitării armelor nucleare ar contrasta cu tensiunile crescânde dintre Statele Unite şi Rusia de la întâlnirea dintre Trump şi Putin din Alaska, la mijlocul lunii august, având în vedere incursiunile raportate ale dronelor ruseşti în spaţiul aerian al NATO.

Într-un filmuleţ video difuzat duminică, Putin a avertizat că decizia Statelor Unite de a furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune pentru a lovi în adâncul teritoriului rus ar distruge relaţiile Moscovei cu Washingtonul.

Vicepreşedintele SUA, JD Vance, a declarat luna trecută că Washingtonul ia în considerare solicitarea Ucrainei de a obţine rachete care ar putea lovi adânc în Rusia, inclusiv Moscova, deşi nu este clar dacă s-a luat o decizie finală.

Trump, care şi-a exprimat dezamăgirea faţă de Putin pentru că nu a luat măsuri pentru a pune capăt războiului din Ucraina, nu a fost întrebat direct duminică despre perspectiva furnizării de rachete Tomahawk către Ucraina.

„Acest lucru va duce la distrugerea relaţiilor noastre sau, cel puţin, a tendinţelor pozitive care au apărut în aceste relaţii”, a declarat Putin într-un video difuzat duminică de reporterul televiziunii de stat ruseşti Pavel Zarubin.

Un oficial american şi alte trei surse au declarat pentru Reuters că dorinţa administraţiei Trump de a trimite rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune în Ucraina ar putea fi imposibil de realizat, deoarece stocurile actuale sunt destinate Marinei SUA şi altor utilizări.

Rachetele de croazieră Tomahawk au o rază de acţiune de 2.500 de kilometri. Dacă Ucraina ar primi rachetele, Kremlinul şi toată Rusia europeană s-ar afla în raza de acţiune a acestora.