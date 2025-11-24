Ascultă articolul

Contaminarea cu substanţe perfluoroalchilate şi polifluoroalchilate (PFAS) este mai răspândită în rândul delfinilor şi balenelor decât se credea anterior, inclusiv la specii care trăiesc departe de zonele cu activitate umană, conform unui nou studiu citat luni de agenţia Xinhua, preluată de Agerpres.

Cercetătorii care au analizat probe de ficat prelevate de la 127 de balene şi delfini eşuaţi în apele Noii Zeelande au descoperit PFAS la 16 specii, dintre care opt, inclusiv exemplare din specia delfinul lui Hector şi trei specii de balenă cu cioc, au fost testate în premieră pentru PFAS la nivel mondial, potrivit unui articol publicat luni de The Conversation.

În mod surprinzător, nivelul de expunere nu poate fi prezis în funcţie de locul în care trăieşte un animal.

În schimb, sexul şi vârsta sunt factori mai importanţi în estimarea cantităţii de poluanţi pe care o balenă sau un delfin o acumulează în organism, animalele mai în vârstă, de dimensiuni mai mari şi masculii prezentând niveluri mai ridicate de contaminare, potrivit articolului publicat de o echipă de cercetători din Noua Zeelandă şi Australia.

„PFAS au fost iniţial concepute pentru a face produsele de uz cotidian mai convenabile, însă au devenit în cele din urmă o îngrijorare tot mai mare la nivel de mediu şi sănătatea publică”, se arată în articol.

Acesta precizează că studiul oferă dovezi clare că „nicio regiune a oceanului nu mai este în prezent ferită de poluarea provocată de om”.

Aceste aşa-numite „chimicale eterne” sintetice, utilizate încă din anii 1950 în produse precum vase de gătit antiaderente, ambalaje alimentare, produse de curăţenie şi spumă pentru stingerea incendiilor, persistă pe termen nedefinit, pătrund în lanţul trofic şi se pot ataşa de proteine, acumulându-se în sânge şi organe, perturbând, potrivit oamenilor de ştiinţă, sistemul hormonal, dar şi pe cel imunitar şi reproducător.

Contaminarea afectează în prezent totul, de la delfinii Maui, de coastă, aflaţi în pericol de dispariţie, până la balene cu cioc şi caşaloţi, care se scufundă la mare adâncime, potrivit cercetătorilor de la Universitatea Massey şi de la Universitatea din Auckland din N oua Zeelandă, precum şi de la Universitatea Tehnologică din Sydney şi Universitatea din Wollongong din Australia.

„Chiar şi balenele din zonele cele mai îndepărtate poartă cantităţi mari de PFAS şi ştim că nici oamenii nu sunt izolaţi de această contaminare”, au scris autorii studiului.