Vulcanul Hayli Gubbi, situat în nord-estul Etiopiei, a erupt duminică, pentru prima dată în aproximativ 12.000 de ani, potrivit programului mondial de seismologie al Smithsonian Institution. Vulcanul este situat în regiunea Afar, la aproximativ 800 de kilometri nord-est de capitala Addis Abeba, lângă granița cu Eritreea, potrivit Le Figaro.

Se află în Valea Riftului, o zonă cu mari perturbări geologice cauzate de întâlnirea a două plăci tectonice și o activitate vulcanică intensă.

Programul mondial de seismologie al Smithsonian Institution a afirmat că nu are cunoștință de o erupție vulcanică a Hayli Gubbi din Holocen, perioada care a început în urmă cu aproximativ 12.000 de ani, la sfârșitul ultimei glaciațiuni.

Today’s Hayli Gubbi (volcanic) eruption seen from space There are no known eruptions on record from the Hayli Gubbi in the past several thousands of years, which could mean it erupted after a potentially very long repose interval; however, records from the Danakil region are… pic.twitter.com/jaHvqMKZvQ — Science & Astronomy (@sci_astronomy) November 24, 2025





Fum până la 14 kilometri altitudine

Simon Carn, vulcanolog și profesor la Universitatea din Michigan, a confirmat pe Bluesky că Hayli Gubbi „nu a înregistrat nicio erupție în timpul Holocenului”. Potrivit Centrului de Observare a Cenușii Vulcanice din Toulouse (VAAC), Hayli Gubbi, care se ridică la aproximativ 500 de metri altitudine, a intrat duminică în erupție, emanând coloane dense de fum care au atins 14 kilometri altitudine.

Acest fenomen a durat câteva ore și s-a încheiat duminică. Norii de cenușă au survolat Yemenul, Omanul, India, precum și nordul Pakistanului, potrivit VAAC. În videoclipurile difuzate pe rețelele sociale, pe care AFP nu le-a putut autentifica, se vede o coloană groasă de fum alb.

Autoritățile nu au comunicat niciun bilanț uman, dar vulcanul se află într-o zonă izolată și puțin populată. Întrebate despre un eventual bilanț și despre numărul de persoane strămutate, autoritățile din Afar nu au răspuns până în prezent solicitărilor AFP.