Un bărbat care a plătit cu 200 de lei o femeie pentru sex a omorât-o și i-a luat banii. Bărbatul a fost arestat preventiv printr-o decizie a Tribunalului Galați, potrivit Mediafax.
Potrivit Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, un procuror a dispus sâmbătă reţinerea unui inculpat pentru omor calificat și tâlhărie calificată.
Din cercetări a reieșit că în noaptea de 16 noiembrie 2025, inculpatul, după ce a întreţinut un raport sexual cu victima, căreia i-a plătit suma de 200 de lei, a asfixiat-o mecanic, după ce anterior a lovit-o cu palmele și pumnii în zona feţei, acţiuni din cauza cărora femeia a murit.
El i-a luat apoi geanta în care se afla şi suma de bani plătită pentru prestaţia sexuală.
Bărbatul a fost arestat sâmbătă preventiv pentru 30 de zile printr-o decizie a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Galaţi.
Cercetările în acest caz continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor în care a fost săvârşită infracţiunea.