Drulă îl acuză pe Băluță că a aprobat blocuri de 11 etaje „între morminte”, cu votul PSD-PNL, în disprețul normelor de urbanism

Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, îl acuză pe contracandidatul său de la PSD, Daniel Băluță, că a aprobat în Sectorul 4 construcția de blocuri de 11 etaje „între morminte”, cu votul PSD-PNL, în disprețul normelor de urbanism.

Postarea lui Cătălin Drulă:

Blocuri aprobate de Băluță între morminte. Cum e posibil așa ceva? Pe scurt: cu votul PSD-PNL, în disprețul normelor de urbanism. Citiți povestea pe larg și dați mai departe.

Într-o țară normală ar fi acuzați de profanare – și de monumente, și de morminte.

De când nu mai merge cu PUZ-ul, instrumentul preferat folosit de speculatorii imobiliari se numește PUD (Plan Urbanistic de Detaliu), care se aprobă la sector.

Primarii de sector Băluță și Ciucu propun PUD-uri care derogă de la regulile generale și majoritățile PNL-PSD din consiliile lor locale votează.

Pe vremea când erau Oprescu și Firea primari, treaba se făcea cu PUZ-uri, care se propun de primarul general și se votează în Consiliul General al Bucureștiului. De când a venit Nicușor, asta nu mai mergea, așa că morișca s-a mutat la sectoare.

Pe parcela înconjurată de Cimitirul Bellu, PUG-ul din 2000 prevede încadrarea m3, adică regim de înălțime maximum P+4 și retragere față de vecinătăți egală cu jumătate din înălțimea construită a clădirii.

În 2023, Daniel Băluță propune Consiliului Local Sector 4 la vot un PUD care derogă de la norme și, împreună cu un PUZ expirat propus de Oprescu în 2009, permite P+11, retragere doar 4 metri și un pic și crește suprafața construibilă cu vreo 5.500 m2 față de PUG (adică aproximativ 10 milioane de euro la prețul pieței).

USR se opune în Consiliul Local S4, dar majoritatea PSD-PNL trece cu tancul.

Asta s-ar întâmpla și la Primăria Generală dacă ar reveni PSD și PNL. Din nou PUZ-uri abuzive, din nou hotărâri date cu dedicație pentru speculatorii imobiliari.

În 7 decembrie alegem dacă mergem în continuare pe un drum onest, într-un oraș care trebuie să construiască, dar corect și respectând reguli, sau dacă mafia imobiliară (pe care unii dintre contracandidați n-o văd) prinde din nou intrare la primărie.