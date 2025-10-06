Cel mai mare eveniment al rangerilor din Europa, specialiști în conservare, a început în România / Peste 260 de participanți din 33 de țări, reuniți la Brașov

Cea de-a șasea ediție a Congresului European al Rangerilor a început luni, 6 octombrie, la Complexul Cheile Grădiștei din Moieciu (județul Brașov). Timp de cinci zile, peste 260 de rangeri și specialiști în conservare din 33 de țări vor discuta despre rolul comunităților locale în protejarea naturii și vor participa la ateliere, dezbateri și vizite de teren.

La eveniment iau parte ministra Mediului, Diana Buzoianu, reprezentanți ai Federației Europene a Rangerilor, ai Asociației Rangerilor din România și ai Fundației Conservation Carpathia. Conferința de deschidere, programată marți, 7 octombrie, va fi transmisă live pe YouTube, între orele 9:00 și 13:00.

Tema ediției din acest an este „Rangerii – Vocea naturii: Construim o punte între comunitățile locale și conservarea naturii”. Organizatorii subliniază importanța implicării oamenilor care trăiesc în ariile protejate, într-un context global marcat de criza climatică și pierderea accelerată a biodiversității.

Pe lângă sesiuni teoretice, programul congresului include cinci vizite de teren și 12 ateliere dedicate subiectelor precum reintroducerea speciilor, reconstrucția ecologică, coexistența oamenilor cu animalele sălbatice sau combaterea activităților ilegale din zonele protejate.

România găzduiește evenimentul într-o regiune unde Fundația Conservation Carpathia urmărește crearea celui mai mare parc național din Europa, în Munții Făgăraș.