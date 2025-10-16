Cancelarul german anunţă în Bundestag că va cere UE, la summitul de la sfârşitul săptămânii următoare, să împrumute Ucrainei 140 de miliarde de euro, garantaţi cu active ruseşti

Cancelarul german Friedrich Merz a anunţat joi că va propune, săptămâna viitoare, la un summit al Uniunii Europene (UE), un plan în vederea împrumutării Ucrainei a sumei de 140 de miliarde de euro, garantată cu active ruseşti, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

El a îndemnat, în faţa deputaţilor germani, la folosirea activelor Băncii centrale ruse, blocate după invazia rusă a Ucrainei în februarie 2022, în vederea acordării Ucrainei ”unor împrumuturi fără dobândă în valoare de 140 de miliarde de euro”, care să fie folosite exclusiv la finanţarea efortului de război al Kievului.

”Plătite în tranşe, (aceste împrumuturi) vor garanta capacitatea rezistenţei militare a Ucrainei timp de ani de zile dacă este necesar”, a subliniat el într-un discurs în Bundestag, Camera inferioară a Parlamentului german, consacrat unui summit UE prevăzut de miercurea şi până vinerea viitoare (22-24 octombrie).

La trei ani şi jumătate după invazia Ucrainei, UE dezbate în continuare modul în care pot să fie folosite cele 210 miliarde de euro ale Băncii centrale ruse, blocate prin sancţiuni europene.

Europenii nu vor să le folosească în mod direct, de frică să nu creeze un precedent care să submineze încrederea în euro şi să pună în pericol activele europene în străinătate.

Potrivit lui Merz, Kievul va rambursa aceste credite numai după ce va încasa reparaţii de la Rusia şi tot numai cu această condiţie Rusia îşi poate recupera aceşti bani.

Acest plan se alătură celui al preşedintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen, care a lnasat ideea unei împrumutări a Ucrainei, care să fie rambursată după plata unor reparaţii de război.

Merz a recunoscut că crearea unui mecanism juridic viabil nu este tocmai ”inofensivă”, însă, în opinia sa, preşedintele rus Vladimir Putin trebuie să înţeleagă astfel că ”susţinerea noastră a Ucrainei nu se va opri, ci va creşte”.

Active ale Băncii centrale a Rusiei în valoare de 210 miliarde de euro sunt imobilizate în UE, iar o mare parte dintre ele – 185 de miliarde de euro – se află sau urmează să ajungă la maturitate anul acesta şi sunt, astfel, disponibile în firmă lichidă, potrivit unui document al Comisiei Europene (CE), remis Celor 27, după care AFP scrie că a obţinut o copie în septembrie.