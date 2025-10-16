G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Armata israeliană anunţă că a identificat ultimele rămăşiţe ale ostaticilor predate de…

israel, hamas, atac terorist, tel aviv, rude ostatici
sursa foto: Ariel Schalit / AP / Profimedia

Armata israeliană anunţă că a identificat ultimele rămăşiţe ale ostaticilor predate de Hamas / Acestea aparțin artistei graffiti Inbar Hayman şi sergentului beduin Mohammad al-Atrash

Articole16 Oct 0 comentarii

Armata israeliană anunţă joi că identificat rămăşiţele ostaticilor – Inbar Hayman şi Mohammad al-Atrash – predate Israelului miercuri seara de către mişcarea islamistă palestiniană Hamas, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”După încheierea procedurilor de identificare (…), reprezentanţii Tsahalului au informat familiile lui Inbar Hayman şi sergentului Mohammad al-Atrash că corpurile le-au fost repatriate pentru a fi înmormântate”, anunţă într-un comunicat armata.

Inbar Hayman, o artistă graffiti originară din Haifa, cunoscută sub pseudonimul Pink, avea 27 de ani atunci când a fost ucisă la festivalul Nova.

Cadavrul i-a fost dus în Fâşia Gaza, la fel ca al sergentului.

Sergentul Mohammad al-Atrash, un beduin în vârstă de 39 de ani, a fost ucis în luptă la 7 octombrie 2023.

El locuia în satul Moulada, în Deşertul Negev.

Familia sa a fost informată despre moartea sa în iunie 2024.

”EROISM SUPREM”

”În numele întregului serviciu al apărării, transmit condoleanţe familiilor lui Inbar Heyman şi sergentului Mohammad al-Atrash”, scrie pe X ministrul israelian al Apărării Israel Katz.

”Inbar a fost răpită la festivalul Nova şi asasinată de către ucigaşi Hamas la 7 Octombrie, iar Mohammad a căzut în luptă după ce a apărat militarii din divizie cu un eroism suprem”, scrie el.

”Guvernul israelian împărtăşeşte durerea profundă a familiilor Hayman şi al-Atrash şi a tuturor familiilor ostaticilor căzuţi”, anunţă într-un comunicat biroul premierului Benjamin Netanyahu.

”Organizaţia teroristă Hamas trebuie să-şi respecte angajamentele faţă de mediatori şi să restituie (toţi ostaticii morţi) în cadrul implementării acordului. Nu vom face niciun compromis”, se arată în comunicat.

Israel Katz a ameninţat miercuri seara că Israelul va relua Războiul în Fâşia Gaza, dacă Hamasul nu respectă acordul de încetarea focului.

El a acuzat Hamasul de faptul că nu a predat toate rămăşiţele ostaticilor.

”Dacă Hamasul refuză să respecte acordul, Israelul, în coordonare cu Statele Unite, va relua luptele şi va acţiona în vederea unei înfrângeri totale” a mişcării islamiste palestiniene, a ameninţat el într-un comunicat publicat de biroul său.

Hamasul a anunţat mai înainte că predat Israelului toate rămăşiţele la care a avut acces.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Un înalt responsabil al armatei americane face apel către Hamas: „Încetaţi să mai trageţi în civili palestinieni!” / Organizația teroristă a postat pe reţelele de socializare o înregistrare video cu execuţii sumare ale unor palestinieni

Articole16 Oct • 198 vizualizări
0 comentarii

Hamas a predat rămăşiţele a încă doi presupuşi ostatici israelieni morţi

Articole15 Oct • 390 vizualizări
0 comentarii

Un funcţionar de rang înalt din cabinetul Netanyahu îl contrazice pe Trump: Războiul din Gaza „nu s-a terminat”

Articole15 Oct • 375 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.