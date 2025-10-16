Armata israeliană anunţă că a identificat ultimele rămăşiţe ale ostaticilor predate de Hamas / Acestea aparțin artistei graffiti Inbar Hayman şi sergentului beduin Mohammad al-Atrash

Armata israeliană anunţă joi că identificat rămăşiţele ostaticilor – Inbar Hayman şi Mohammad al-Atrash – predate Israelului miercuri seara de către mişcarea islamistă palestiniană Hamas, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

”După încheierea procedurilor de identificare (…), reprezentanţii Tsahalului au informat familiile lui Inbar Hayman şi sergentului Mohammad al-Atrash că corpurile le-au fost repatriate pentru a fi înmormântate”, anunţă într-un comunicat armata.

Inbar Hayman, o artistă graffiti originară din Haifa, cunoscută sub pseudonimul Pink, avea 27 de ani atunci când a fost ucisă la festivalul Nova.

Cadavrul i-a fost dus în Fâşia Gaza, la fel ca al sergentului.

Sergentul Mohammad al-Atrash, un beduin în vârstă de 39 de ani, a fost ucis în luptă la 7 octombrie 2023.

El locuia în satul Moulada, în Deşertul Negev.

Familia sa a fost informată despre moartea sa în iunie 2024.

”EROISM SUPREM”

”În numele întregului serviciu al apărării, transmit condoleanţe familiilor lui Inbar Heyman şi sergentului Mohammad al-Atrash”, scrie pe X ministrul israelian al Apărării Israel Katz.

”Inbar a fost răpită la festivalul Nova şi asasinată de către ucigaşi Hamas la 7 Octombrie, iar Mohammad a căzut în luptă după ce a apărat militarii din divizie cu un eroism suprem”, scrie el.

”Guvernul israelian împărtăşeşte durerea profundă a familiilor Hayman şi al-Atrash şi a tuturor familiilor ostaticilor căzuţi”, anunţă într-un comunicat biroul premierului Benjamin Netanyahu.

”Organizaţia teroristă Hamas trebuie să-şi respecte angajamentele faţă de mediatori şi să restituie (toţi ostaticii morţi) în cadrul implementării acordului. Nu vom face niciun compromis”, se arată în comunicat.

Israel Katz a ameninţat miercuri seara că Israelul va relua Războiul în Fâşia Gaza, dacă Hamasul nu respectă acordul de încetarea focului.

El a acuzat Hamasul de faptul că nu a predat toate rămăşiţele ostaticilor.

”Dacă Hamasul refuză să respecte acordul, Israelul, în coordonare cu Statele Unite, va relua luptele şi va acţiona în vederea unei înfrângeri totale” a mişcării islamiste palestiniene, a ameninţat el într-un comunicat publicat de biroul său.

Hamasul a anunţat mai înainte că predat Israelului toate rămăşiţele la care a avut acces.