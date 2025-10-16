Un înalt responsabil al armatei americane face apel către Hamas: „Încetaţi să mai trageţi în civili palestinieni!” / Organizația teroristă a postat pe reţelele de socializare o înregistrare video cu execuţii sumare ale unor palestinieni

Un înalt responsabil american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) a lansat miercuri un apel către Hamas, cerându-i „să înceteze să mai tragă în civili palestinieni”, după ce gruparea islamistă palestiniană a postat pe reţelele de socializare o înregistrare video cu execuţii sumare ale unor palestinieni, bănuiţi de colaborare cu Israelul, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

„Cerem insistent Hamas să înceteze să mai tragă asupra civililor palestinieni nevinovaţi în Gaza”, transmite pe platforma X Brad Cooper, şeful Comandamentului militar american pentru Orientul Mijlociu.

„Este o oportunitate istorică pentru pace. Hamas trebuie să profite de această ocazie, făcând un pas în spate, respectând cu stricteţe planul de pace în 20 de puncte al preşedintelui Trump şi dezarmându-se fără întârziere”, a adăugat el.

„Am transmis preocupările noastre mediatorilor, care au acceptat să lucreze cu noi pentru a asigura respectarea păcii şi protejarea civililor palestinieni nevinovaţi în Gaza”, a continuat el.

De la intrarea în vigoare a armistiţiului vinerea trecută, după doi ani de război cu Israelul, declanşat de atacul Hamas din 7 octombrie 2023, jurnaliştii AFP au văzut membri ai forţelor de securitate ale grupării islamiste palestiniene desfăşuraţi în mai multe oraşe din Fâşia Gaza, în pieţe şi pe străzi.

Trupele Hamas au declanşat o campanie de represalii, iar o emoţie puternică a suscitat execuţia în plină stradă în oraşul Gaza a opt civili palestinieni, bănuiţi de colaborare cu Israelul.

După mai multe zile de confruntări, martori oculari au semnalat marţi agenţiei de presă citate lupte „intense” în estul oraşului Gaza, în cartierul Shujaiya, opunând o unitate afiliată Hamas unor clanuri şi bande armate, dintre care unele susţinute de Israel.

„Forţa de descurajare”, un organism recent creat în cadrul aparatului de securitate al Hamas, „desfăşoară o operaţiune” pentru „neutralizarea persoanelor căutate”, a declarat pentru AFP o sursă din cadrul serviciilor de securitate palestiniene din Fâşia Gaza.

O sursă din cadrul Ministerului de Interne din guvernul Hamas a recunoscut că au existat morţi de ambele părţi, adăugând că aproximativ 60 de membri ai clanului Doghmush au fost arestaţi, acuzaţi de „afiliere cu ocupantul” israelian, imputându-li-se moartea unor persoane.

Negând orice colaborare cu Israelul, familia Doghmush a recunoscut într-un comunicat că unii dintre membrii săi au comis „abateri”, dar a acuzat forţele de securitate ale Hamas că îi vizează pe toţi membrii săi fără discriminare. „Este suficient să aparţii familiei Doghmush pentru a fi împuşcat în picior, ucis, arestat sau să-ţi fie incendiată casă”, a denunţat pe Facebook Abu al-Hassan Doghmush, unul din liderii acestui clan.

Când a preluat controlul asupra Fâşiei Gaza în 2007, Hamas declanşase confruntări armate cu mai multe familii proeminente, inclusiv cu clanul Doghmush, ca parte a consolidării puterii sale.

Dincolo de alte informaţii, Hamas a anunţat moartea a cel puţin 32 de persoane în aceste ciocniri intervenite după acordul de încetare a focului cu Israelul vinerea trecută.

Au apărut şi alte înregistrări video cu execuţii sumare de palestinieni acuzaţi de colaborare cu Israelul pe străzile din Gaza City, distrus în mare parte de război, ceea ce, în opinia mai multor analişti, ar fi o demonstraţie de forţă menită să reafirme autoritatea Hamas, în contextul în care popularitatea sa pare erodată.

Cu atât mai mult cu cât gruparea este conştientă de schimbarea de opinie în rândul populaţiei din enclavă: în timpul războiului au izbucnit mai multe manifestaţii de furie, în care Hamas a fost acuzat că a târât Fâşia Gaza într-un conflict devastator cu Israelul.

Ministerul de Interne din guvernul Hamas ar fi anunţat zilele trecute deschiderea unei „perioade de amnistie generală” pentru membrii „bandelor” care nu au comis crime în timpul războiului, o măsură care ar putea contribui la calmarea tensiunilor, potrivit BusinessNews.com.