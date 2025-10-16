Începe migrarea aplicațiilor publice în Cloud-ul Guvernamental / Compania britanică Endava anunță că a semnat un acord cadru cu Autoritatea pentru Digitalizarea României

Cloud-ul Guvernamental al României prinde contur. Compania britanică Endava România, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii de transformare digitală din țară, anunță într-un comunicat transmis G4Media.ro că a semnat un acord-cadru cu Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) pentru migrarea aplicațiilor publice critice către infrastructura cloud a statului – un proiect strategic finanțat prin PNRR – Componenta C7: Transformare Digitală.

Potrivit companiei, Endava va sprijini guvernul în proiectarea și implementarea unei infrastructuri cloud private reziliente, în migrarea etapizată a peste 30 de aplicații guvernamentale, precum și în furnizarea de servicii de securitate, guvernanță și mentenanță.

„România este extrem de importantă pentru Endava, iar acest acord reprezintă o oportunitate unică de a colabora cu Guvernul României la o asemenea scară”, a declarat Matt Cloke, CTO al Endava. El a subliniat că proiectul „va crea un precedent pentru o colaborare de succes cu administrațiile din toate locațiile în care activăm”.

La rândul său, Francesco Giovane, Country Manager Endava România, a afirmat că selecția companiei „reconfirmă expertiza și poziția noastră de partener de încredere în transformarea digitală a administrațiilor publice”. Acordul oferă Endava acces la proiecte semnificative timp de patru ani.

Fostul președinte ADR, Sabin Sărmaș, a salutat implicarea companiei: „Cinci ani mai târziu, mă bucur să văd Endava printre companiile care au decis să servească sectorul public, fiind selectată pentru a sprijini migrarea sistemelor IT ale României către infrastructura națională de cloud.”

Proiectul „Implementarea Infrastructurii Cloud Guvernamentale” are ca obiectiv crearea unui ecosistem digital coerent și sigur pentru administrația publică, prin găzduirea serviciilor digitale într-un mediu de înaltă performanță și reziliență. Cloud-ul guvernamental va fi construit în patru centre de date – București, Brașov, Sibiu și Timiș – și va integra soluții avansate pentru stocare, securitate și backup.

Endava, listată la bursa din New York (NYSE: DAVA), are peste 11.000 de angajați la nivel global, dintre care mii în centrele din România. Compania activează în domenii precum plăți, finanțe, tehnologie, sănătate și mobilitate.