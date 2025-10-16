Partenerul PayPal în domeniul criptomonedelor emite stablecoins în valoare de 300 de trilioane de dolari din cauza unei „erori tehnice”

Paxos, partenerul blockchain al PayPal, a emis din greșeală miercuri stablecoins ai gigantului plăților online în valoare de 300 de trilioane de dolari, într-o acțiune pe care compania a numit-o „eroare tehnică”, potrivit CNBC. Un trilion de dolari este egal cu o mie de miliarde de dolari.

Observatorii pieței au remarcat injecția enormă de stablecoins PayPal PYUSD pe Etherscan, o platformă de explorare și analiză a blocurilor pentru blockchain-ul Ethereum.

Paxos a emis din greșeală stablecoins-urile ca parte a unui transfer intern, înainte de a „identifica imediat eroarea și de a arde excesul de PYUSD”, a precizat compania într-o declarație pe rețelele sociale.

„A fost o eroare tehnică internă. Nu există nicio breșă de securitate. Fondurile clienților sunt în siguranță. Am remediat cauza principală”, a adăugat compania. PayPal nu a răspuns la o solicitare din partea CNBC în afara programului normal de lucru.

Tranzacțiile de pe Etherscan au arătat că eroarea a fost remediată după aproximativ 20 de minute.

PYUSD este promovat ca un stablecoin legată de dolarul american, care este susținută în totalitate de depozite în dolari americani, titluri de stat americane și echivalente de numerar similare. Prin urmare, PayPal afirmă că token-urile sunt întotdeauna răscumpărabile în dolari americani la un raport de 1:1.

Nu există suficienți dolari în circulație la nivel global pentru a susține 300 de trilioane de dolari PYUSD, ceea ce ar necesita, teoretic, mai mult decât dublul PIB-ului total estimat al lumii.

Eroarea Paxos survine într-un moment în care stablecoins-urile devin din ce în ce mai populare, fiind adoptate de un număr tot mai mare de bănci și platforme de plată.

PYUSD este în prezent a șasea cea mai mare monedă stabilă din lume, cu o capitalizare de piață de peste 2,6 miliarde de dolari, potrivit datelor de la CoinMarketCap.