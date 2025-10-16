Administrația Trump ia în considerare o reformă a sistemului de refugiați care ar favoriza persoanele de rasă albă: „Creșterea bruscă a diversității a redus nivelul de încredere socială esențial pentru funcționarea unui sistem politic democratic” (NYT)

Administrația Trump ia în considerare o reformă radicală a sistemului de refugiați din SUA, care ar reduce programul la minimum, acordând preferință vorbitorilor de limbă engleză, sud-africanilor de rasă albă și europenilor care se opun migrației, potrivit documentelor obținute de The New York Times.

Propunerile, dintre care unele au intrat deja în vigoare, ar transforma un program vechi de zeci de ani, menit să ajute persoanele cele mai disperate din lume, într-unul care să se conformeze viziunii domnului Trump asupra imigrației — și anume, să ajute în principal persoanele de rasă albă care spun că sunt persecutate.

Planurile au fost prezentate Casei Albe în aprilie și iulie de către oficiali din Departamentul de Stat și Departamentul Securității Interne, după ce președintele Trump a dispus agențiilor federale să studieze dacă relocarea refugiaților este în interesul Statelor Unite. Trump a suspendat admiterea refugiaților în prima sa zi de mandat și a solicitat propuneri cu privire la modul în care administrația ar trebui să continue programul și dacă ar trebui să îl continue.

Oficialii administrației Trump nu au exclus niciuna dintre idei, potrivit unor persoane familiarizate cu planificarea, deși nu există un calendar stabilit pentru aprobarea sau respingerea ideilor. Oficialii au vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta planurile confidențiale.

Modificările propuse ar pune un nou accent pe capacitatea solicitanților de a se integra în Statele Unite, îndemnându-i să urmeze cursuri despre „istoria și valorile americane” și „respectarea normelor culturale”.

Propunerile îi recomandă, de asemenea, lui Trump să acorde prioritate europenilor care au fost „vizați pentru exprimarea pașnică a opiniilor online, cum ar fi opoziția față de migrația în masă sau sprijinul pentru partidele politice „populiste”.

Aceasta pare a fi o referire la partidul politic european de extremă dreapta Alternativa pentru Germania, ai cărui lideri au banalizat Holocaustul, au reînviat sloganurile naziste și au denigrat străinii. Vicepreședintele JD Vance a criticat Germania pentru că a încercat să suprime opiniile grupului, cunoscut sub numele de AfD.

Un înalt oficial a declarat că administrația Trump monitorizează situația din Europa pentru a determina dacă cineva ar fi eligibil pentru statutul de refugiat. Oficialul a vorbit sub condiția anonimatului, deoarece planul nu a fost finalizat.

Trump a pus în aplicare unele dintre propunerile din documente chiar înainte ca planurile să îi fie prezentate, inclusiv reducerea drastică a admiterii refugiaților și acordarea statutului prioritar afrikanerilor, minoritatea albă care a condus odată brutalul sistem de apartheid din Africa de Sud.

Trump a afirmat că afrikanerii se confruntă cu persecuții rasiale în țara lor natală, o afirmație contestată vehement de oficialii guvernamentali de acolo. Statisticile poliției nu arată că albii sunt mai vulnerabili la crimele violente decât alte persoane din Africa de Sud.

Luate împreună, propunerile oferă o perspectivă asupra intențiilor lui Trump pentru un program care a ajuns să simbolizeze rolul Americii ca sanctuar.

Trump și mulți alegători americani au respins acest rol după ani de treceri ilegale record la frontiera dintre SUA și Mexic. Deși programul pentru refugiați, cu procesele sale meticuloase de selecție și așteptările de ani de zile, este considerat „calea corectă” de a căuta protecție în Statele Unite, Trump a clarificat că dorește să ia măsuri dure împotriva imigrației în general, atât legale, cât și ilegale.

Conform raționamentului prezentat în documentele trimise lui Trump, acceptarea refugiaților de către America a făcut ca țara să devină prea diversă.

„Creșterea bruscă a diversității a redus nivelul de încredere socială esențial pentru funcționarea unui sistem politic democratic”, se arată într-unul dintre documente. Administrația ar trebui să primească doar „refugiați care se pot integra complet și adecvat și care sunt în concordanță cu obiectivele președintelui”.

În acest scop, documentele spun că Trump ar trebui să anuleze cererile a sute de mii de persoane care sunt deja în curs de a veni în Statele Unite ca refugiați, multe dintre acestea trecând prin verificări de securitate și recomandări ample.

Agențiile federale au propus impunerea de limite asupra numărului de refugiați care se pot stabili în comunități care au deja o populație numeroasă de imigranți, pe baza principiului că Statele Unite ar trebui să evite „concentrarea cetățenilor non-nativi” pentru a promova asimilarea.

Thomas Pigott, purtător de cuvânt al Departamentului de Stat, nu a dorit să comenteze detaliile specifice ale documentelor, dar a declarat: „Nu ar trebui să fie o surpriză faptul că Departamentul de Stat pune în aplicare prioritățile președintelui ales în mod legal al Statelor Unite”. El a adăugat: „Această administrație acordă prioritate fără rezerve intereselor poporului american”.

Administrația a făcut câteva excepții de la interdicția privind refugiații. Conform documentelor, agențiile federale au depus eforturi pentru a reloca un număr limitat de afgani care au ajutat soldații americani în timpul războiului.

Criticii spun că planurile dezvăluie viziunea președintelui asupra felului în care ar trebui să arate America.

„Aceasta reflectă o noțiune preexistentă în rândul unor membri ai administrației Trump cu privire la cine sunt adevărații americani”, a spus Barbara L. Strack, fost șef al diviziei pentru refugiați din cadrul Serviciilor de Cetățenie și Imigrare în timpul administrațiilor Bush, Obama și Trump. „Ei consideră că sunt albii și creștinii.”

Alte modificări includ verificări de securitate mai intense pentru refugiați, inclusiv teste ADN extinse pentru copii, pentru a se asigura că aceștia sunt rude cu adulții cu care călătoresc.

Trump intenționează, de asemenea, să reducă numărul refugiaților admiși în Statele Unite la 7.500 în anul următor, o scădere drastică față de limita de 125.000 stabilită de administrația Biden anul trecut.

Trump este obligat prin lege să consulte Congresul cu privire la impunerea unei limite pentru refugiați, dar oficialii de la Casa Albă spun că închiderea guvernului a întârziat acest lucru.

Oficialii administrației nu au terminat de prezentat propunerile către Casa Albă. Potrivit unui proiect al celui de-al treilea raport, obținut de The New York Times, ultima propunere solicită ambasadelor SUA să facă recomandări cu privire la persoanele care ar trebui să fie luate în considerare pentru statutul de refugiat, în loc de Organizația Națiunilor Unite, care a fost practica de mult timp. Schimbarea ar permite un control mai mare al Statelor Unite asupra persoanelor care sunt acceptate în programul de refugiați.

La summitul Adunării Generale a Națiunilor Unite de luna trecută, Christopher Landau, secretarul de stat adjunct, a apărat abordarea administrației Trump în cadrul unei mese rotunde pe tema politicilor privind refugiații.

„A spune că procesul este susceptibil de abuzuri nu înseamnă a fi xenofob, nu înseamnă a fi o persoană rea sau răuvoitoare”, a spus Landau.

Administrația a susținut că permiterea intrării în țară a mii de refugiați din întreaga lume ar copleși comunitățile americane care au solicitat deja resurse suplimentare pentru a ajuta numărul record de migranți care au trecut granița dintre SUA și Mexic în timpul administrației Biden.

Migranții de la graniță, însă, solicită protecție printr-un program separat de cel al refugiaților, care adesea așteaptă ani de zile în străinătate înainte de a fi verificați pentru a călători în Statele Unite. Programul pentru refugiați a beneficiat de-a lungul timpului de sprijinul bipartizan al republicanilor și democraților.

Trump și arhitectul restricțiilor sale în materie de imigrație, Stephen Miller, au încercat de ani de zile să limiteze numărul refugiaților care intră în Statele Unite, în special din Africa sau din țările cu majoritate musulmană. În timpul primului său mandat, Trump a cerut să afle, în cadrul unei reuniuni la Casa Albă, de ce ar accepta imigranți din Haiti și din țările africane, pe care le-a descris ca fiind „țări de rahat”, în loc de Europa.

Administrația sa pare acum pregătită să transforme aceste sentimente în politică.

În raport, oficialii administrației au propus, de asemenea, interzicerea refugiaților de a se stabili în comunități americane care au solicitat ajutor federal pentru a ajuta migranții în ultimii ani.

Dar mulți lideri locali și apărători ai refugiaților susțin că refugiații nu numai că se pot adapta eficient la viața din America, ci și că aduc beneficii economiilor locale.