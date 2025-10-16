Două moțiuni de cenzură împotriva guvernului lui Sebastien Lecornu au fost respinse

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Adunarea Naţională a respins joi două moţiuni de cenzură depuse de stânga radicală şi de extrema dreaptă împotriva guvernului premierului Sebastien Lecornu, nereuşind să obţină cele 289 de voturi necesare, relatează agențiile de știri AFP şi dpa, citate de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Cele două moţiuni de cenzură depuse de partidul de extremă stânga Franţa Nesupusă (LFI) şi de formaţiunea de extremă dreapta Adunarea Naţională (Rassemblement National, RN) au primit 271 de voturi, respectiv 144 de voturi.

Partidul Socialist şi-a îndemnat deputaţii să nu voteze aceste moţiuni, în urma propunerii premierului de a suspenda reforma nepopulară a pensiilor din 2023, care ar fi crescut vârsta de pensionare de la 62 la 64 de ani.

Franţa se află într-un blocaj politic după alegerile anticipate de la jumătatea lui 2024. Două guverne au fost răsturnate deja prin moţiuni de cenzură, în condiţiile în care nu se poate alcătui o majoritate guvernamentală. Disputa privind bugetul continuă, pentru reducerea cheltuielilor în contextul datoriei publice mari fiind necesar un consens transpartinic.

Raportată la produsul intern brut, datoria de 114% a Franţei este a treia din Uniunea Europeană, după cele ale Greciei şi Italiei. Cheltuielile publice sunt de asemenea printre cele mai mari din Europa, deficitul bugetar fiind de 5,8% din PIB, motiv pentru care UE a deschis în iulie anul trecut o procedură aplicabilă deficitelor excesive.