George Russell, prins în jocul lui Verstappen: „Clauza secretă care poate schimba totul la Mercedes”

După luni de tergiversare, George Russell a obținut prelungirea contractului din Formula 1 din partea celor de la Mercedes. Presa de profil vorbește însă despre faptul că pilotul britanic nu are parte de liniște nici măcar acum, „umbra” lui Max Verstappen dându-i în continuare fiori.

Toate bune și frumoase după ce Mercedes a anunțat linia de piloți pentru 2026: George Russell și Andrea Kimi Antonelli.

Prelungirea contractului nu aduce însă liniștea pentru Russell, atâta timp cât zvonurile despre un transfer al lui Max la Mercedes nu s-au stins.

Mai multe surse apropiate de Marele Circ indică faptul că ar exista „o clauză de ieșire” pentru Russell, aceasta putându-se activa în momentul în care Verstappen ar putea facem pasul spre echipa din Brackley.

Mercedes nu a oferit vreun detaliu despre data exactă a noilor contracte semnate, semn că Toto Wolff vrea să aibă cumva „o porțiță” de ieșire în momentul în care Verstappen s-ar decide să plece de la RedBull Racing.

Conform Motorsport Italia, există mai multe surse în paddock-ul Formulei 1 care indică faptul că Russell a semnat un contract pe doi ani de zile, dar cu o potențială ieșire anticipată după 2026.

Nu este ceva nou pentru Mercedes, același scenariu având loc în momentul în care Lewis Hamillton a decis să facă pasul către Scuderia Ferrari: a activat o clauză din contract.

Cu piloții pentru 2026 asigurați, Mercedes nu renunță nici în ruptul capului la pista Verstappen: „Mercedes ar trebui să încerce totul”, a spus Toto Wolff atunci când a fost întrebat despre posibilitatea ca Max să vină la echipa pe care o conduce, conform Sky Sports F1.

Surse din interiorul F1 susțin că pilotul în vârstă de 27 de ani ar fi cerut garanții că nu va fi înlocuit de Verstappen, dar Mercedes ar fi preferat să lase această „portiță” în contract pentru situația în care Max ar deveni liber de contract, susține Motorsport.com.

Faptul că Mercedes nu a spus absolut nimic despre durata înțelegerii lui Russell alimentează speculațiile.

Conform The Race, unii analiști din interiorul F1 sunt de părere că Russell „este blocat” până în 2027, în timp ce alții sunt siguri că George poate activa o clauză pe durata anului viitor în cazul în care apare varianta extraordinară a aducerii lui Verstappen la Mercedes.

„Mercedes i-ar putea face lui Russell exact ce i-au făcut lui Hamilton”, a avertizat Rob Smedley, fost inginer Ferrari.

Dacă Max nu va fi mulțumit de monopostul RedBull pentru 2026, atunci Mercedes devine clar favorită să-l aducă pe campionul mondial en-titre, iar Russell să active clauza de plecare.

George nu duce lipsă de oferte: Aston Martin se interesează pentru un înlocuitor de valoare pentru Fernando Alonso, există și varianta Ferrari în cazul în care Lewis Hamilton se va retrage anul viitor, dar și RedBull (ar ajunge la echipa din Milton Keynes „la schimb” cu Verstappen).

Performanțele recente i-au mărit considerabil cota de piață lui Russell, de aici și multitudinea de variante dacă Mercedes îi va arăta „ușa”.

Interesant de observat este însă faptul că Max Verstappen fără să facă vreun pas în vreo direcție anume continuă să dicteze mișcările de trupe la echipele de top (mai puțin McLaren).

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Singapore

1 Oscar Piastri (McLaren) 336 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 314

3 Max Verstappen (RedBull) 273

4 George Russel (Mercedes) 237

5 Charles Leclerc (Ferrari) 173

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 127

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 88

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Fernando Alonso (Aston Martin) 34

12 Carlos Sainz (Williams) 32

13 Lance Stroll (Aston Martin) 32

14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsuonoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 18

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 650 puncte

2 Mercedes 325

3 Ferrari 300

4 RedBull Racing 290

5 Williams 102

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 66

8 Kick Sauber 55

9 Haas 46

10 Alpine 20

