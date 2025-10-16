Ferrari comite aceeași greșeală de 20 de ani, spune inginerul care a lucrat cu Schumacher și Massa

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ferrari se află în cel de-al 17-lea sezon în care nu reușește să rupă ciclul eșecurilor din Formula 1. Rob Smedley, fost inginer de cursă al Scuderiei, spune că nu este o surpriză că Ferrari nu mai câștigă, atâta timp cât repetă aceeași greșeală de aproape două decenii.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Rob Smedley spune că Ferrari gândește doar pe termen scurt, iar lipsa unui plan concret o face să fie departe de titlul mondial din F1

Rob Smedley cunoaște echipa de la Maranello foarte bine, el lucrând în perioada de grație a lui Michael Schumacher, dar și în cea a lui Felipe Massa.

Smedley spune că Ferrari este prinsă într-o capcană care se repetă de aproape două decenii.

Rob a trăit gloria și decepțiile alături de monopostul roșu, iar acum vine cu un sfat pentru echipa la care a lucrat.

Invitat în podcastul F1 Nation, Rob Smedley a vorbit deschis despre presiunea uriașă din interiorul Scuderiei atunci când rezultatele lipsesc.

„Nu este un loc grozav să fii la Maranello atunci când lucrurile nu merg bine și nu există o cale clară de ieșire.

Echipa ajunge să-și pună o presiune exagerată și intră într-un cerc vicios.

Începi să gândești pe termen scurt, la următoarea cursă, la cum să găsești acele trei zecimi mâine. Dar, în momentul ăla, ești mort în apă”, atrage atenția Smedley.

„Când începi să gândești doar pe termen scurt ești terminat. Am văzut același tipar și în trecut. Nu funcționează niciodată”, adaugă Rob.

În calitate de fost inginer al Scuderiei, Rob a trăit din interior lupta pierdută contra rivalilor de la RedBull și McLaren în perioada 2009-2011. Spune că obsesia pentru rezultate imediate a costat echipa șansa de a concura pentru locul întâi împotriva marilor rivale din F1.

„Când Red Bull a început să ne bată, ne gândeam mereu cum să obținem trei zecimi mâine. Dar nu funcționează așa. McLaren a devenit brusc competitivă în 2023 pentru că a avut un plan de doi ani înainte”, transmite britanicul în vârstă de 51 de ani.

Mai mult decât atât, Rob consideră că adevărata problemă de la Maranello nu este reprezentantă de viteza monopostului, ci de lipsa de unitate internă.

„Odată ce luptele interne și instabilitatea încep să apară nu ai cale de ieșire”, concluzionează Smedley.

Zvonurile care-l dau îndepărtat pe Fred Vasseur, șeful echipei de F1, s-au înmulțit în ultima perioadă. Pentru a-l înlocui este vehiculat numele lui Christian Horner.

Ferrari vive sob pressão e pensa apenas no curto prazo – https://t.co/wJrQjH1clA — Autoracing (@adautoracing) October 15, 2025

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Singapore

1 Oscar Piastri (McLaren) 336 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 314

3 Max Verstappen (RedBull) 273

4 George Russel (Mercedes) 237

5 Charles Leclerc (Ferrari) 173

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 127

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 88

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Fernando Alonso (Aston Martin) 34

12 Carlos Sainz (Williams) 32

13 Lance Stroll (Aston Martin) 32

14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsuonoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 18

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 650 puncte

2 Mercedes 325

3 Ferrari 300

4 RedBull Racing 290

5 Williams 102

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 66

8 Kick Sauber 55

9 Haas 46

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1