Radu Miruţă, ministrul Economiei: Ce a câştigat România din toată agitaţia Opoziţiei? Nimic. Doar încă o încercare eşuată în 76 de zile de a dărâma un guvern care… munceşte

Radu Miruţă, ministrul Economiei, spune duminică după respingerea moţiunilor de cenzură, că România nu a câştigat nimic din toată agitaţia Opoziţiei, care a fost doar încă o încercare eşuată în 76 de zile de a dărâma un guvern care munceşte. Ministrul mai spune că o moţiunea Opoziţiei a fost scrisă ”mai degrabă pentru camerele de filmat decât pentru binele oamenilor, fără soluţii, fără explicaţii, fără respect, doar zgomot politic”, transmite News.ro.

”Guvernul Bolojan lucrează. Alţii fac spectacol. După 7 ore de spectacol fără substanţă, AUR a rămas cu aplauzele proprii. Noi rămânem cu munca adevărată”, a scris ministrul Economiei, pe Facebook. Radu Miruţă arată că a stat în plen şi a ascultat ”o moţiune scrisă mai degrabă pentru camerele de filmat decât pentru binele oamenilor, fără soluţii, fără explicaţii, fără respect, doar zgomot politic”. ”Ce a câştigat România din toată agitaţia Opoziţiei? Nimic. Doar încă o încercare eşuată în 76 de zile de a dărâma un guvern care… munceşte”, mai spune Miruţă. Ministrul precizează că ”Guvernul de Coaliţie şi-a depus jurământul acum 76 de zile iar în 76 de zile, Guvernul Bolojan a început curăţenia în instituţiile de stat, corectarea deficitului lăsat moştenire din 2024, reforme sectoriale profunde – nu titluri, ci restructurări reale şi, poate cel mai important, reconstrucţia încrederii dintre stat şi cetăţean”. ”Ştiu că oamenii vor rezultate repede. E firesc. Dar, adevărul este cǎ nu putem face cât ai bate din palme ce nu s-a făcut ani de zile, nu se poate repara cu bătăi din palme ce s-a stricat în zeci de ani. Când lucrezi într-un stat anchilozat de ani de zile, nu există rezolvări cu o baghetǎ magicǎ peste noapte. E greu. E complicat. Dar e necesar. Şi se face. România nu se repară cu sloganuri şi like-uri. Se repară cu fapte. Cu echipe. Cu decizii grele. Cu seriozitate. Asta face Guvernul. Asta facem noi. Zi de zi”, mai scrie ministrul Economiei.