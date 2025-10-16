G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Secţia pentru judecători a CSM a constatat încălcarea independenţei judecătorilor de către…

Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Secţia pentru judecători a CSM a constatat încălcarea independenţei judecătorilor de către fostul ministru al Justiţiei Stelian Ion, prin afirmaţiile ce privesc achitarea lui Nicolae Bănicioiu de către Înalta Curte

Articole16 Oct 1 comentariu

Secţia pentru judecători a CSM a constatat, în şedinţa de joi, încălcarea independenţei judecătorilor de către fostul ministru al Justiţiei Stelian Ion, prin afirmaţiile privind achitarea lui Nicolae Bănicioiu de către ICCJ, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea ordinii de zi, a constatat încălcarea independenţei judecătorilor din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie faţă de opiniile exprimate în spaţiul public de către un deputat, fost ministru al justiţiei, şi preluate ulterior în mass media, în contextul pronunţării unor hotărâri de achitare în materie penală”, a transmis CSM după soluîionarea punctelor aflate pe ordine de zi a şedinţei.

Au fost exprimate 7 voturi în favoarea acestei decizii,. Au mai fost înregistrate o abţinere şi un vot nul.

Cel la care face referire comunicatul CSM este deputatul USR Stelian Ion.

Fostul ministru USR al Justiţiei Stelian Ion a reacţionat marţi, după achitarea fostului ministru Nicolae Bănicioiu şi după ce purtătorul de cuvânt al ICCJ a explicat public decizia instanţei, criticând argumentele şi comunicatul ICCJ pe această temă şi apreciind ca esenţială refacerea competenţei DNA privind anchetarea faptelor de corupţie comise de magistraţi.

”Domnul în cauză ne serveşte o serie de truisme — principii de drept corecte, sănătoase în teorie — menite, chipurile, să liniştească opinia publică şi să dea mai multă credibilitate unei instituţii care, în ultimul timp, pare să se transforme într-o veritabilă „maşină de spălat” pentru infractori celebri. Grea misiune! (…)Cu alte cuvinte, după un lung şir de achitări, unele de-a dreptul dubioase, ÎCCJ, prin vocea purtătorului de vorbe, ne transmite acum că „în România se aplică standardele statului de drept, justiţia înfăptuindu-se în baza legii şi nu ca justiţie populară. Judecătorii instanţelor naţionale sunt garanţii statului de drept privind asigurarea procesului echitabil, cu respectarea legii, a deciziilor Curţii Constituţionale, a jurisprudenţei europene şi a deciziilor obligatorii pentru unificarea practicii judiciare””, a scris fostul ministru.

El consideră că ”justiţia din România pare că a încălecat celelalte puteri şi şi-a construit un sistem oligarhic de protecţie, de tip mafiot, în jurul unor mari interese politice şi financiare”.

”E prea mult putregai, prea multă corupţie în justiţie, iar „SIIJ-ul 2.0” — susţinut de domnul Alistar, de doamna Savonea nu a făcut absolut nimic pentru a combate această plagă. Nici procurorii anume desemnaţi care au succedat SIIJ-ului nu au făcut nimic! Pe viitor, sunt esenţiale refacerea competenţei DNA privind anchetarea faptelor de corupţie comise de magistraţi precum şi un management onest şi profesionist la conducerea DNA. Altfel, corupţia va mai ucide multă vreme de acum înainte”, mai afirma fostul ministru al Justiţiei.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

CSM, nou atac la Guvern pe tema pensiilor speciale: Legea adoptată recent, prin care este din nou modificat substanțial regimul pensiilor de serviciu numai pentru magistrați, nu are nicio legătură cu cerințele Comisiei Europene

Articole14 Oct • 1.400 vizualizări
5 comentarii

Ministrul Dragoș Pîslaru: Jalonul privind pensiile speciale nu este îndeplinit, fondurile aferente au fost suspendate. Declarația CSM este „gravă și falsă” / Este inacceptabil ca o instituție a statului să inducă în eroare opinia publică și să contrazică realitatea confirmată de Comisia Europeană

Articole13 Oct • 23.075 vizualizări
10 comentarii

CSM contrazice premierul pe tema pensiilor magistraţilor: Comisia Europeană a considerat îndeplinit jalonul, din 2024, doar modalitatea de impozitare a pensiilor fiind criticată / Magistraţii fac apel la „respectarea adevărului juridic şi instituţional”

Articole10 Oct • 3.272 vizualizări
0 comentarii

1 comentariu

  1. CSM trebuie desființat. Nu mai recunoaștem autoritatea acestui consiliu murdar.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.