Bătălia pentru pământuri rare: Washingtonul face apel la unirea eforturilor împotriva restricţiilor Beijingului / ”Nu-i vom lăsa să încerce să controleze lanțurile de producție mondiale”

Guvernul american a făcut miercuri apel la unirea eforturilor împotriva restricţiilor impuse de Beijing asupra exporturilor de pământuri rare denumite şi metale rare, esenţiale pentru economia mondială, potrivit AFP şi France 24, transmite Agerpres.

„Nu vom lăsa un grup de birocraţi de la Beijing să încerce să controleze lanţurile de producţie mondiale”, a declarat ministrul american de finanţe, Scott Bessent, în cadrul unei rare conferinţe de presă organizate la sediul ministerului său, situat la doar câţiva paşi de Casa Albă.

„Pentru a fi clar, aceasta nu este o problemă care priveşte doar Statele Unite (…) este o manevră de coerciţie economică împotriva tuturor ţărilor lumii”, a completat la acelaşi eveniment reprezentantul Comerţului, Jamieson Greer.

„Ei (chinezii) vor să controleze economia mondială. Nu îi vom lăsa să facă asta şi suntem deja în discuţii” cu partenerii „pentru a riposta”, a declarat Scott Bessent puţin mai târziu în faţa unui grup restrâns de jurnalişti, înaintea unei întâlniri bilaterale cu omologul său japonez.

Declaraţiile oficialilor americani au intervenit în timp ce omologi ai lor din întreaga lume ai venit săptămâna aceasta la Washington pentru reuniunile anuale ale FMI şi ale Băncii Mondiale.

Principal producător mondial de metale rare, China a anunţat săptămâna trecută controale mai stricte la exporturile de pământuri rare, extinzând restricţiile pentru a acoperi şi tehnologiile legate de aceste materiale esenţiale pentru sectoarele digital, auto, energetic şi armamentului.

Această decizie l-a înfuriat pe Donald Trump, care a ameninţat că va impune noi taxe vamale asupra produselor chineze şi că va anula o întâlnire cu omologul său Xi Jinping, notează France 24.

„Deşi putem lua măsuri importante” ca represalii, „preferăm să nu o facem”, a asigurat miercuri Scott Bessent, adoptând brusc un ton mai conciliant. „China este deschisă discuţiilor. Sunt optimist în privinţa posibilităţii de a calma situaţia”, a adăugat el.

De asemenea, preşedintele Donald Trump a părut ambiguu, făcând declaraţii contradictorii: pe de o parte a elogiat din nou relaţia sa cu Xi Jinping, iar pe de altă parte a ameninţat să suspende importurile de ulei de gătit din China de către SUA.

Potrivit lui Scott Bessent, Donald Trump intenţionează în continuare să se întâlnească cu Xi Jinping. „Din câte ştiu, preşedintele este pentru” o astfel de întâlnire, a spus el.

Donald Trump anunţase anterior că o întâlnire a sa cu Xi fusese programată în marja summitului APEC (Cooperarea Economică Asia-Pacific), preconizat să aibă loc între 31 octombrie şi 1 noiembrie în Coreea de Sud, după care a sugerat că s-ar putea răzgândi în privinţa acestei întrevederi.

Beijingul şi-a apărat miercuri înăsprirea controalelor asupra exporturilor de pământuri rare, spunând că acestea corespund practicilor internaţionale.

Aceste noi reguli constituie o „sursă de îngrijorare”, a declarat miercuri pentru AFP comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, asigurând că UE este „pregătită să dea un răspuns coordonat, în special în cadrul G7”.