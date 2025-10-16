Procurorii moldoveni solicită rejudecarea cauzei fostei deputate Marina Tauber, acuzată de finanțări ilegale de la un grup criminal organizat, și majorarea pedepsei

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Procuratura Anticorupție a depus apel la Curtea de Apel Centru împotriva sentinței pronunțate de Judecătoria Chișinău, la 30 septembrie 2025, în dosarul fostei deputate Marina Tauber și al Partidului Politic „Șor”, pro-rus. Procurorii cer o pedeapsă mai mare, transmite MOLDPRES, preluată de Rador Radio România.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit sursei citate, procurorii consideră că soluția instanței este neîntemeiată în partea ce privește încetarea procesului penal pentru amestec în înfăptuirea justiției și că pedeapsa aplicată pentru celelalte patru capete de acuzare este prea blândă.

Conform sursei citate, soluția instanței de încetare a procesului penal pentru amestec în înfăptuirea justiției, motivată prin existența doar a unei contravenții, este neîntemeiată. Fapta comisă întrunește toate elementele constitutive ale unei infracțiuni. Toate probele relevante, inclusiv înregistrări video și audio, au fost prezentate instanței de fond, iar argumentul potrivit căruia „nu au fost acumulate suficiente probe” nu este justificat.

De asemenea, procurorii specifică că pedeapsa aplicată – șapte ani și șase luni de închisoare pentru patru capete de acuzare privind falsificarea rapoartelor de finanțare și acceptarea finanțării ilegale de la un grup criminal organizat – nu este proporțională cu gravitatea faptelor, nu asigură corectarea eficientă a inculpatei și nu descurajează alte persoane de a comite infracțiuni similare.

În acest context, Procuratura Anticorupție a solicitat Curții de Apel Centru casarea parțială a sentinței și rejudecarea cauzei, cu recunoașterea vinovăției Marinei Tauber și pentru infracțiunea de amestec în înfăptuirea justiției, aplicându-i o pedeapsă de 13 ani de închisoare.

Sursa: MOLDPRES / Rador Radio România