Un dinozaur dintr-o nouă specie, descoperit în America de Sud cu un…

dinozaur fosilă
Sursa foto Dreamstime

Un dinozaur dintr-o nouă specie, descoperit în America de Sud cu un os de crocodil în fălci

Articole24 Sep

Paleontologii au descoperit în Patagonia rămăşiţele unei noi specii de dinozaur prădător, care avea în fălci un os de picior de crocodil, transmite agenţia de știri DPA, citată de Agerpres.

Noua specie descoperită, denumită Joaquinraptor casali, face parte din ramura Megaraptora a terapodelor şi a trăit în ultima parte a perioadei cretacice, în urmă cu aproximativ 70 – 66 de milioane de ani, potrivit cercetătorilor.

Noul specimen, caracterizat prin gheare mari, a fost descoperit în formaţiunea Lago Colhué Huapi din Argentina.

Lucio Ibiricu, de la Institutul de Geologie şi Paleontologie din Patagonia, care a făcut parte din echipa care a realizat descoperirea, a declarat că acest Joaquinraptor ar fi măsurat puţin peste şapte metri lungime, ar fi cântărit aproximativ o tonă şi ar fi avut cel puţin 19 ani la momentul morţii.

„Acest dinozaur carnivor era, cu siguranţă, unul dintre prădătorii de top din ecosistemul formaţiunii şi reprezintă unul dintre cei mai tineri membri ai grupului, deoarece ar fi murit relativ aproape de momentul extincţiei dinozaurilor, care a avut loc în urmă cu aproximativ 66 de milioane de ani”, a spus cercetătorul.

Specimenul, descoperit iniţial în 2019, se numără printre cele mai complete rămăşiţe de exemplar din ramura Megaraptora găsite vreodată. Paleontologii au descoperit o mare parte din craniu, membrele anterioare şi posterioare, coastele şi vertebrele. De asemenea, au găsit între maxilarele sale un os „humerus crocodiliform”.

„Unul dintre aspectele cele mai frapante este că singurul os recuperat în timpul excavării care nu îi aparţine lui Joaquinraptor este un humerus de la un crocodilian”, a spus Lucio Ibiricu.

„Humerusul a fost găsit în fălcile dinozaurului, ceea ce ne oferă o indicaţie cu privire la posibilele surse de hrană ale lui Joaquinraptor în particular şi ale megaraptoridelor în general”, a precizat paleontologul.

Descoperirea a fost publicată marţi în revista ştiinţifică Nature Communications.

