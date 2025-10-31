Congresmenii democraţi acuză administrația Trump că i-a exclus de la informările ce privesc atacurile militare americane în largul Americii de Sud

Administraţia preşedintelui american Donald Trump a organizat o şedinţă de informare exclusiv pentru republicani despre atacurile SUA asupra navelor bănuite că transportă droguri în apropierea Venezuelei, un democrat de rang înalt făcând referire joi la o tendinţă periculoasă de creştere a partizanatului în securitatea naţională, relatează vineri agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

„Nu aşa ar trebui să funcţioneze sistemul”, a declarat senatorul Mark Warner din Virginia, un membru important şi fost preşedinte al Comisiei de Informaţii a Senatului, într-o conferinţă de presă privind şedinţa de informare organizată miercuri.

„Când politizezi procesul decizional privind punerea în pericol a militarilor noştri, ei sunt mai puţin în siguranţă”, a spus el.

Administraţia şi-a prezentat justificarea legală pentru aceste atacuri în şedinţa de informare de miercuri, a spus Warner, întrebându-se de ce astfel de informaţii ar trebui clasificate.

Membrii Congresului SUA, mai ales democraţii, au cerut mai multe informaţii despre atacurile asupra ambarcaţiunilor din largul coastei Americii de Sud, în care au fost ucise aproape 60 de persoane în ultimele săptămâni, pe fondul tensiunilor crescânde cu Venezuela şi Columbia.

În mod tradiţional, administraţiile prezidenţiale îi informează pe membrii „Gang of Eight” – comisia de informaţii şi liderii Senatului şi Camerei Reprezentanţilor din ambele partide – despre acţiunile importante legate de securitatea naţională.

De asemenea, acestea organizează adesea sesiuni clasificate pentru fiecare membru al Congresului.

Rugată să ofere o declaraţie în legătură cu această chestiune, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, nu a abordat în mod specific excluderea democraţilor de la briefingul de miercuri, dar i-a acuzat pe democraţi că „acoperă traficanţii de droguri străini”.

Ea a spus ca administraţia Trump a organizat şase şedinţe de informare bipartizane, fiind programate şi altele, şi că Pentagonul pune la dispoziţie înalţi oficiali pentru a răspunde la întrebări.

Un purtător de cuvânt al Pentagonului a declarat că ministerul a organizat şedinţe de informare bipartizane şi va continua să facă acest lucru. De asemenea, nu au răspuns în mod specific la întrebările despre şedinţa de informare de miercuri.

Pentagonul a furnizat puţine detalii publice despre persoanele vizate de atacuri, dar a recunoscut că unele erau din Venezuela, Columbia şi Ecuador. Administraţia Trump insistă că persoanele vizate transportau droguri, fără a oferi dovezi sau a explica public justificarea legală a deciziei de a ataca ambarcaţiunile, în loc să le oprească şi să-i aresteze pe cei aflaţi la bord.

Trump a ordonat, de asemenea, o consolidare a forţelor militare americane în Caraibe.

Senatori democraţi şi republicani au înaintat rezoluţii pentru a opri atacurile fără aprobarea legislatorilor, menţionând prevederile Constituţiei SUA ca membrii Congresului, nu preşedintele, să autorizeze războiul. O rezoluţie a fost respinsă la limită, iar a doua ar urma să fie supusă votului în următoarele săptămâni.