Dezvoltatorii imobiliari, obligaţi să contribuie la construirea de şcoli în apropierea ansamblurilor de locuințe noi din Sectorul 1, a decis Consiliul Local

Dezvoltatorii imobiliari vor fi obligaţi să contribuie la construirea de şcoli primare unde nu sunt unităţi de învăţământ în apropiere, a decis, vineri, Consiliul Local al Sectorului 1, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al autorităţii locale, consilierii locali au votat măsuri suplimentare pentru dezvoltatorii imobiliari care construiesc locuinţe în zonele fără unităţi şcolare de stat. Aceştia au adoptat o serie de hotărâri prin care Primăria Sectorului 1 va putea construi şcoli primare în zonele de dezvoltare ce nu dispun de infrastructură educativă la o distanţă mai mică de un kilometru. La efortul financiar necesar achiziţiei terenurilor şi construcţiei propriu-zise vor participa şi dezvoltatorii imobiliari, prin plata unor contribuţii.

Dezvoltatorii imobiliari vor plăti primăriei contribuţii pentru construirea şcolilor, care se calculează astfel: cinci metri pătraţi (valoarea de referinţă a contribuţiei, stabilită vineri de consilierii locali) x valoarea metrului pătrat de teren din grila notarială x numărul de apartamente.

În cazul ipotetic al unui dezvoltator imobiliar care doreşte să construiască locuinţe colective pe un teren de 5.000 mp în zona Jandarmeriei, conform coeficienţilor de utilizare a terenului aplicaţi de urbaniştii Primăriei, pentru o construcţie supraetajată rezultă o suprafaţă construită desfăşurată de 8.000 mp. La o suprafaţă medie de 70 mp pe apartament se pot realiza aproximativ 114 unităţi locative.

Conform grilei Camerei Notarilor Publici, valoarea terenului în zona Jandarmeriei este de 357 euro/mp. Înmulţind cu valoarea de contribuţie stabilită vineri de consilierii locali şi cu cele 114 apartamente, rezultă o contribuţie totală de 203.490 de euro.

Primăria locală spune că această contribuţie va fi achitată înainte de recepţia finală a lucrărilor. Măsura se aplică doar construcţiilor amplasate la o distanţă mai mare de un kilometru faţă de cea mai apropiată unitate şcolară şi nu afectează proiectele ce au deja autorizaţie de construire.

Dezvoltările rapide ale fondului locativ din cartierele Jandarmeriei, Străuleşti, Băneasa, Bucureştii Noi şi Pajura nu au ţinut cont de necesarul de infrastructură educaţională. Din această cauză, noile comunităţi formate în aceste zone se confruntă cu lipsa şcolilor aflate aproape de locuinţă.

Prin acest mecanism de cofinanţare, Primăria va construi un parteneriat echitabil între public şi privat din care principalii beneficiari vor fi oamenii din Sectorul 1. Dezvoltatorii imobiliari vor contribui şi ei la costurile infrastructurii educaţionale proporţional cu amploarea proiectelor lor, iar Primăria va accelera investiţiile în şcoli, suplimentând cu aceste sume propriul buget de investiţii, arată sursa citată.