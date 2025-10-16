Aproape toate școlile, liceele și grădinițele din județul Buzău sunt încălzite cu lemne / ”Avem lemne, nu sunt probleme” / Lucrează aici 92 de fochiști

Majoritatea unităţilor de învăţământ din judeţ îşi asigură încălzirea prin intermediul centralelor pe lemne, relevă datele Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Buzău, la polul opus existând o singură unitate care foloseşte surse alternative de încălzire şi niciuna racordată la sistemul de termoficare, transmite Agerpres.

Potrivit ISJ, în aproximativ 90 de şcoli şi licee sunt folosite centralele pe lemne, în momentul actual asigurându-se confortul termic în toate unităţile de învăţământ preuniversitar.

„Toate unităţile de învăţământ din judeţul Buzău asigură confortul termic optim în sezonul rece, asigurând menţinerea unei temperaturi constante şi confortabile în sălile de clasă. Unităţi de învăţământ racordate la sistemul de termoficare – 0. 62 de unităţi de învăţământ cu centrale pe gaz (11 grădiniţe, 34 de şcoli gimnaziale, 17 licee, cluburi sportive, clubul copiilor, şcoli postliceale, etc), 89 de unităţi de învăţământ cu centrale pe lemne (59 de şcoli gimnaziale, 30 de licee, cluburi sportive/clubul copiilor, şcoli postliceale, etc), o unitate de învăţământ care deţine sisteme alternative pentru producerea energiei”, a transmis, pentru Agerpres, ISJ Buzău.

În comuna Bisoca, localitate aflată într-o zonă montană a judeţului, încălzirea unităţilor de învăţământ a debutat la scurt timp după instalarea frigului. O parte dintre stocurile de lemne au fost achiziţionate încă de vara trecută.

„Şcolile sunt încălzite cu ajutorul unor centrale pe lemne, o şcoală este pe curent. Avem trei şcoli, grădiniţă, I-IV, o şcoală V-VIII, o şcoală I-VIII unde este şi o grădiniţă. Avem lemne, nu sunt probleme, au fost achiziţionate chiar şi din vară. Avem în jur de 230 de copii în instituţiile de învăţământ, este frig în zona noastră, dar şcolile sunt încălzite”, a declarat, pentru Agerpres, primarul comunei Bisoca, Florin Stemate.

În unităţile de învăţământ din judeţul Buzău, mai arată Inspectoratul Şcolar, activează 92 fochişti.