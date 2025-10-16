VIDEO Reabilitarea Muzeului de Istorie din Constanța ajunge în instanță după ce a fost contestată a cincea licitație în 10 ani / Ce motive invocă firma contestatoare, care a pus probleme și reabilitării bulevardelor din oraș
Cea mai impozantă clădire din centrul vechi al Constanței, construită acum mai bine de un secol, nu a intrat în reabilitare nici la aproape 10 ani de când a obținut prima finanțare europeană, transmite Info Sud-Est.
Clădirea Muzeului de Istorie din Constanța, sediul primăriei până în 1977, se află într-o stare avansată de degradare și nu poate intra în reabilitare momentan, deoarece a cincea licitație lansată de Consiliul Județean Constanța a fost contestată și a ajuns în instanță.
Contactați de Info Sud-Est, reprezentanții Consiliului Județean Constanța au precizat că în acest moment așteaptă decizia instanței, însă comisia va reevalua oferta admisă câștigătoare.
În prezent, a cincea licitație lansată de Consiliul Județean Constanța a fost contestată chiar de una dintre firmele care lucrat la modernizarea principalelor bulevarde din oraș, un alt proiect cu fonduri europene care a întâmpinat dificultăți și întârzieri. Hidro Salt B-92 SRL a făcut plângere și merge în instanță, după ce licitația a fost atribuită unei alte asocieri de firme. Prima ședință a instanței este programată în 20 octombrie 2025.
- Info Sud-Est a publicat în iunie 2024 o investigație despre modernizarea marilor bulevarde, în care arăta detalii despre firmele abonate la contracte cu primăria și altele cu conexiuni penale. Citește mai multe aici.
Cine a contestat licitația
Licitația a fost contestată de această dată de firma Hidro Salt B-92 SRL, cea care s-a ocupat și de reabilitarea bulevardelor Lăpușneanu și 1 Decembrie din Constanța, cu fonduri europene. Firma s-a judecat în instanță cu Primăria Constanța pentru lucrările executate la un liceu din oraș. În primăvara lui 2021, Primăria Constanța a semnat contractul pentru reabilitarea bulevardului Lăpușneanu cu Hidro Salt B-92 SRL, pe care câteva luni mai târziu a dat-o în judecată.
Citește integral pe Info Sud-Est.
