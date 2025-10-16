VIDEO Reabilitarea Muzeului de Istorie din Constanța ajunge în instanță după ce a fost contestată a cincea licitație în 10 ani / Ce motive invocă firma contestatoare, care a pus probleme și reabilitării bulevardelor din oraș

Cea mai impozantă clădire din centrul vechi al Constanței, construită acum mai bine de un secol, nu a intrat în reabilitare nici la aproape 10 ani de când a obținut prima finanțare europeană, transmite Info Sud-Est.

Clădirea Muzeului de Istorie din Constanța, sediul primăriei până în 1977, se află într-o stare avansată de degradare și nu poate intra în reabilitare momentan, deoarece a cincea licitație lansată de Consiliul Județean Constanța a fost contestată și a ajuns în instanță.

Contactați de Info Sud-Est, reprezentanții Consiliului Județean Constanța au precizat că în acest moment așteaptă decizia instanței, însă comisia va reevalua oferta admisă câștigătoare.

În prezent, a cincea licitație lansată de Consiliul Județean Constanța a fost contestată chiar de una dintre firmele care lucrat la modernizarea principalelor bulevarde din oraș, un alt proiect cu fonduri europene care a întâmpinat dificultăți și întârzieri. Hidro Salt B-92 SRL a făcut plângere și merge în instanță, după ce licitația a fost atribuită unei alte asocieri de firme. Prima ședință a instanței este programată în 20 octombrie 2025.