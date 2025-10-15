VIDEO Urs văzut în centrul unei localităţi de lângă Alba Iulia / Animalul se afla între şcoala generală şi sediul Primăriei / S-a emis mesaj Ro-Alert

Un urs a fost observat, în noaptea de marţi spre miercuri, în centrul localităţii Sântimbru din judeţul Alba, între şcoala generală şi sediul Primăriei, fiind transmis mesaj RO-ALERT populaţiei din zonă, transmite Agerpres.

„Azi noapte, în jurul orei 01:00, pe strada Blajului din localitatea Sântimbru, în apropierea Primăriei, a fost semnalată prezenţa unui urs printr-un apel la 112. În filmarea trimisă de apelant de pe camera de bord se poate observa cum ursul rătăcea pe stradă, iar la apariţia maşinii apelantului, cel mai probabil din cauza luminii farurilor şi a zgomotului, acesta se sperie şi o ia la fugă”, se menţionează într-un comunicat transmis, miercuri, AGERPRES, de către Inspectoratul Judeţean de Jandarmi (IJJ) Alba.

La faţa locului s-a deplasat de urgenţă echipa de intervenţie aflată în serviciu, din cadrul Jandarmeriei Alba, echipată corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare, însă ursul nu a mai fost însă observat.

Cu sprijinul Primăriei Sântimbru au fost verificate camerele de supraveghere din localitate pentru a stabili direcţia în care ursul s-a îndreptat.

„Colegii noştri au patrulat pe străzile care duceau spre ieşirea din localitate pentru prevenirea reapariţiei ursului şi au efectuat manevre de alungare prin folosirea mijloacelor acustice şi luminoase ale autospecialei din dotare”, au precizat reprezentanţii IJJ Alba.

Pentru prevenirea apariţiei unor situaţii de risc la adresa sănătăţii, integrităţii sau chiar a vieţii populaţiei din zonă, ISU Alba a emis mesaj RO-ALERT.

Sântimbru este o localitate învecinată cu municipiul reşedinţă de judeţ.