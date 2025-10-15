Jumătate dintre articolele de pe internet sunt scrise de inteligențe artificiale

Noile articole generate de AI au depășit pentru scurt timp numărul celor scrise de oameni online, dar cele două sunt acum aproximativ egale, potrivit unui nou raport al firmei de SEO Graphite, citat de Axios.

Cercetătorii se tem de mult timp că, dacă conținutul online creat de AI va copleși materialul creat de oameni, modelele lingvistice de mari dimensiuni ar putea să se sufoce în propriile modele și se vor prăbuși.

Un raport din 2022 al Europol estima că 90% din conținutul online va fi generat de AI până în 2026.

Conform analizei Graphite a 65.000 de URL-uri postate online între 2020 și 2025, procentul articolelor generate de AI a crescut brusc după lansarea ChatGPT în 2023.

Procentul articolelor generate de IA din acest set de date a depășit pentru scurt timp articolele scrise de oameni în noiembrie 2024, dar de atunci cele două au rămas aproximativ egale.

Graphite a utilizat un detector de AI numit Surfer pentru a analiza un eșantion aleatoriu de URL-uri din Common Crawl, o bază de date open source cu peste 300 de miliarde de pagini web. Baza de date acoperă 18 ani și adaugă 3-5 miliarde de pagini noi în fiecare lună.

Paginile au fost publicate între ianuarie 2020 și mai 2025 și au fost clasificate ca articole sau liste folosind clasificatorul de tipuri de pagini al Graphite.

Articolele au fost considerate generate de IA dacă Surfer a constatat că 50% sau mai puțin din conținut a fost scris de un om.

Distingerea între conținutul scris de mașini și cel scris de oameni este dificilă.

Pentru a evalua acuratețea Surfer, Graphite l-a testat cu propriul eșantion de articole generate de AI și cu un set publicat înainte de lansarea ChatGPT, care probabil au fost scrise de oameni.

Surfer a avut o rată de fals pozitiv de 4,2% (etichetând articolele scrise de oameni ca fiind generate de AI) și o rată de fals negativ de 0,6% (etichetând articolele scrise de AI ca fiind scrise de oameni) pentru articolele generate cu GPT-4o.

Fermele de conținut ar putea, de asemenea, să învețe că conținutul generat de AI nu este prioritizat de motoarele de căutare și de răspunsurile chatbot-urilor, potrivit unui al doilea raport al Graphite.

Graphite a constatat că 86% din articolele clasate în Google Search au fost scrise de oameni, iar 14% au fost generate de AI.

Același model s-a regăsit și în cazul chatbot-urilor. 82% dintre articolele citate de ChatGPT și Perplexity au fost scrise de oameni, iar doar 18% au fost generate de AI, potrivit cercetării Graphite.

Când articolele generate de AI apar în Google Search, ele tind să se claseze mai jos decât articolele scrise de oameni.

Cercetătorii au declarat pentru Axios că nu este posibilă o numărătoare definitivă a conținutului creat de AI cu instrumentele și definițiile actuale.

Este dificil să se determine ce conținut este generat de AI și ce conținut este generat de oameni, deoarece oamenii colaborează din ce în ce mai mult cu AI.

Există atât de multe grade diferite în care cineva ar putea utiliza IA în munca sa, încât este dificil să se spună cu certitudine dacă ceva este generat de AI sau nu, a declarat un purtător de cuvânt al Google pentru Axios.

„În acest moment, este mai mult o simbioză decât o dihotomie”, a declarat Stefano Soatto, profesor de informatică la UCLA și vicepreședinte la Amazon Web Services, pentru Axios.

Nu tot conținutul creat cu ajutorul AI este considerat spam, a spus purtătorul de cuvânt al Google.

Common Crawl nu reprezintă întregul web, dar este una dintre cele mai mari surse de date de antrenament pentru modelele lingvistice de mari dimensiuni.

Ca urmare, unele site-uri web cu acces plătit – unde conținutul este probabil scris de oameni – blochează Common Crawl să le indexeze paginile.

Acest lucru ar putea însemna că volumul articolelor scrise de oameni este chiar mai mare decât arată datele Graphite.

Un sondaj Pew realizat săptămâna trecută a arătat că entuziasmul pentru majoritatea rezumatelor AI în căutare este modest: doar 20% dintre utilizatori spun că aceste rezumate AI sunt extrem de utile sau foarte utile, iar doar 6% spun că au mare încredere în ele.

Concluzia: Deocamdată, oamenii încă doresc să citească conținut scris în mare parte de oameni.