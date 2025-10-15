G4Media.ro
Un deținut de la Penitenciarul din Târgu Jiu a spart baza de date a unei închisori și a făcut mai multe tranzacții / A încercat să-și dea zile libere și a făcut cumpărături

Un deținut de la Penitenciarul din Târgu Jiu a spart baza de date a unei închisori și a accesat inclusiv documente clasificate, anunță Europa FM.

Individul ar fi folosit un infochioșc unde s-a logat cu contul unui poliţist care nu şi-a mai actualizat parola. Administrația Națională a Penitenciarelor face mai multe verificări interne și recunoaște că este pentru prima dată când un deținut intră în serverele închisorii.

Deținutul, condamnat pentru infracțiuni cibernetice se afla în executarea pedepsei la Penitenciarul Târgu Jiu. Acolo, a reușit, cu ajutorul unui infochioșc, să se logheze cu contul unui poliţist care nu şi-a mai actualizat parola.

A intrat în interfaţa aplicaţiei şi şi-a transferat bani din conturile altor deţinuţi, a operat cumpărături, și-a trimis filme de pe un mail și a încercat să-și dea zile libere atât lui cât și unui coleg de pușcărie.

Breșa de securitate nu a fost sesizată de angajații penitenciarului din Târgu Jiu, ci chiar de către colegii de celulă în fața cărora s-a lăudat. Ei l-au denunțat. În acest moment, Administrația Naționala a Penitenciarelor a anunțat că este prima dată când se întâmpla acest lucru și că desfășoară o anchetă internă. Au sesizat și poliția care va demara o anchetă penală.

