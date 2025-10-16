Zelenski se întâlneşte cu reprezentanţi ai industriei americane a apărării joi, înainte să fie primit vineri de Trump / Livrarea rachetei de croazieră de tip Tomahawk este „subiectul principal” al vizitei”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să sosească joi la Washington, pentru a discuta cu omologul său american Donald Trump despre livrări militare – racheta de croazieră de tip Tomahawk este ”subiectul principal” al vizitei – şi să se întâlnească cu reprezentanţi ai industriei americane de apărare, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Volodimir Zelenski urmează să fie primit vineri de către omologul său american Donald Trump.

Ei urmează să dicute despre livrarea către armata ucraineană a rachetei de croazieră de tip Tomahawk, ”subiectul principal” al acestei vizite, declară AFP un oficial ucrainean de rang înalt.

Zelenski urmează să sosească în capitala americană joi, pentru a se întâlni cu reprezentanţi ai industriei apărării, precizează acest oficial sub protecţia anonimatului.

El vrea să afle ”când anume vor fi posibile cu adevărat aprovizionările”, declară oficialul citat.