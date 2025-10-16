Zelenski se întâlneşte cu reprezentanţi ai industriei americane a apărării joi, înainte să fie primit vineri de Trump / Livrarea rachetei de croazieră de tip Tomahawk este „subiectul principal” al vizitei”
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să sosească joi la Washington, pentru a discuta cu omologul său american Donald Trump despre livrări militare – racheta de croazieră de tip Tomahawk este ”subiectul principal” al vizitei – şi să se întâlnească cu reprezentanţi ai industriei americane de apărare, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.
Volodimir Zelenski urmează să fie primit vineri de către omologul său american Donald Trump.
Ei urmează să dicute despre livrarea către armata ucraineană a rachetei de croazieră de tip Tomahawk, ”subiectul principal” al acestei vizite, declară AFP un oficial ucrainean de rang înalt.
Zelenski urmează să sosească în capitala americană joi, pentru a se întâlni cu reprezentanţi ai industriei apărării, precizează acest oficial sub protecţia anonimatului.
El vrea să afle ”când anume vor fi posibile cu adevărat aprovizionările”, declară oficialul citat.
