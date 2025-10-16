Uniunea Europeană pregăteşte o lege a reparaţiilor de război în în vederea reconstrucţiei Ucrainei, anunţă comisarul european al Economiei, care îndeamnă statele G7 să facă la fel în privinţa veniturilor generate de active ruseşti blocate pe teritoriile lor

Veniturile generate de activele ruseşti blocate în cadrul sancţiunilor impuse Moscovei este necesar să fie folosite la finanţarea reconstrucţiei Ucrainei, subliniază comisarul european însărcinat cu Economia Valdis Dombrovskis, care speră să convingă partenerii din cadrul G7 să facă acest lucru, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Uniunea Europeană (UE) pregăteşte o elege a reparaţiilor de război şi îşi îndeamnă partenerii din cadrul G7 să exploateze activele ruseşti prezente pe teritoriul lor.

”Pregătim o lege a reparaţiilor la nivel european care să ne permită să folosim veniturile generate de activele ruseşri blocate”, a anunţat într-un interviu acordat AFP miercuri comisarul european.

”Ne încurajăm partenerii să vadă ce pot să facă, la rândul lor, cu activele prezente pe teritoriile lor”, a subliniat Valdis Dombrovskis.