G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Uniunea Europeană pregăteşte o lege a reparaţiilor de război în în vederea…

Bombardamente Rusia Ucraina
Ministerul Afacerilor Interne Ucraina, Igor Klimenko

Uniunea Europeană pregăteşte o lege a reparaţiilor de război în în vederea reconstrucţiei Ucrainei, anunţă comisarul european al Economiei, care îndeamnă statele G7 să facă la fel în privinţa veniturilor generate de active ruseşti blocate pe teritoriile lor

Articole16 Oct • 53 vizualizări 0 comentarii

Veniturile generate de activele ruseşti blocate în cadrul sancţiunilor impuse Moscovei este necesar să fie folosite la finanţarea reconstrucţiei Ucrainei, subliniază comisarul european însărcinat cu Economia Valdis Dombrovskis, care speră să convingă partenerii din cadrul G7 să facă acest lucru, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Uniunea Europeană (UE) pregăteşte o elege a reparaţiilor de război şi îşi îndeamnă partenerii din cadrul G7 să exploateze activele ruseşti prezente pe teritoriul lor.

”Pregătim o lege a reparaţiilor la nivel european care să ne permită să folosim veniturile generate de activele ruseşri blocate”, a anunţat într-un interviu acordat AFP miercuri comisarul european.

”Ne încurajăm partenerii să vadă ce pot să facă, la rândul lor, cu activele prezente pe teritoriile lor”, a subliniat Valdis Dombrovskis.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , , , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Rusia a doborât 51 de drone ucrainene şi a atacat o infrastructură de procesare a gazelor din centrul Ucrainei

Articole16 Oct • 37 vizualizări
1 comentariu

Statele Unite cer Japoniei să înceteze achiziţiile de energie din Rusia / Niponii au cheltuit în 2023 peste 3,3 miliarde de euro pentru importul de gaz natural lichefiat din Rusia

Articole16 Oct • 166 vizualizări
0 comentarii

Trump susține că India nu va mai cumpăra petrol rusesc / El spune că premierul Modi l-a asigurat de asta / ”Acum trebuie să conving China să facă acelaşi lucru”

Articole16 Oct • 244 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.