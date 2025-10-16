Rusia a doborât 51 de drone ucrainene şi a atacat o infrastructură de procesare a gazelor din centrul Ucrainei

Apărarea antiaeriană rusă a doborât în noaptea de miercuri spre joi 51 de drone ucrainene cu aripi fixe deasupra a şapte regiuni ale Rusiei şi a peninsulei anexate Crimeea, a informat joi Ministerul Apărării de la Moscova pe canalul său Telegram, transmite agenția de știri EFE.

Potrivit sursei citate, cele mai multe drone au fost doborâte în regiunile Saratov (12), Volgograd (11) şi Rostov (8), aceasta din urmă situată la graniţa cu Ucraina, transmite Agerpres.

Şase drone au fost doborâte deasupra peninsulei Crimeea şi alte două deasupra Mării Negre şi a Mării Azov. Restul dronelor au fost interceptate şi distruse deasupra regiunilor Briansk (4), Voronej (4), Belgorod (3) şi Kursk (1), toate acestea fiind la graniţa cu Ucraina.

Din cauza atacurilor cu drone, aeroporturile din oraşele Volgograd, Samara şi Tambov şi-au suspendat temporar operaţiunile pentru a asigura siguranţa zborurilor.

În aceeaşi noapte, un atac cu rachete şi drone al Rusiei a determinat suspendarea operaţiunilor la o infrastructură de procesare a gazelor din regiunea Poltava, în centrul Ucrainei, potrivit unui comunicat al companiei private ucrainene care deţine facilităţile, DTEK.

„Noaptea, inamicul a atacat din nou o infrastructură a DTEK Naftogaz cu drone şi rachete. Ca urmare a atacului, operaţiunile instalaţiilor de producţie a gazelor au fost întrerupte”, se arată în scurtul comunicat al companiei, ale cărei centrale electrice au fost, de asemenea, atacate de mai multe ori de Rusia pe parcursul acestui război.

Compania publică ucraineană de gaze, Naftogaz, a informat miercuri că instalaţiile sale au suferit trei atacuri masive ruseşti în ultimele opt zile.

Rusia desfăşoară în această toamnă o nouă campanie de bombardamente asupra infrastructurilor electrice şi de gaze din Ucraina, care a obligat Kievul să reintroducă întreruperi de curent electric, deocamdată sporadice, în unele regiuni şi să importe cu 30% mai mult gaz decât intenţiona să cumpere din străinătate pentru a asigura aprovizionarea în această iarnă.