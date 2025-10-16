Achiziţia de petrol rusesc este „legitimă”, declară Beijingul, care respinge „intimidările” lui Donald Trump

Guvernul chinez a asigurat joi că „cooperarea sa economică, comercială şi energetică” cu Rusia este „legitimă”, după ce preşedintele american, Donald Trump, a afirmat că se aşteaptă ca Beijingul să înceteze să mai achiziţioneze de petrol rusesc, lucru cu care, potrivit lui Trump, ar fi fost de acord prim-ministrul indian, Narendra Modi, relatează agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

În acelaşi timp, potrivit AFP, China a calificat drept o tentativă de „intimidare” presiunile preşedintelui american Donald Trump pentru a o determina să nu mai cumpere petrol din Rusia.

„China desfăşoară o cooperare economică, comercială şi energetică normală şi legitimă cu ţări din întreaga lume, inclusiv cu Rusia”, a afirmat joi în faţa presei un purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Lin Jian, într-o reacţie la declaraţii făcute miercuri de preşedintele american.

Donald Trump a afirmat în ajun că premierul indian Naredra Modi i-a promis că India va înceta să mai cumpere petrol rusesc, în cadrul eforturilor de reducere a veniturilor energetice ale Moscovei, ca răspuns la invazia rusă în Ucraina în 2022.

În cadrul unei conferinţe de presă la Casa Albă, preşedintele american a spus că nu i-a plăcut faptul că Modi „a cumpărat petrol din Rusia, întrucât aceasta îi permite (Moscovei) să continue războiul său absurd” în Ucraina.

India, alături de China, a fost unul dintre cei mai mari importatori de ţiţei rusesc, beneficiind de preţuri reduse în urma sancţiunilor occidentale. Trump a impus tarife vamale asupra importurilor indiene pentru a exercita presiuni asupra ţării, evitând însă măsuri similare împotriva Chinei din cauza tensiunilor comerciale existente,

„Acum trebuie să conving China să facă acelaşi lucru”, a adăugat el.

„Acţiunile SUA sunt un exemplu tipic de intimidare unilaterală şi de coerciţie economică, care subminează grav regulile economice şi comerciale internaţionale şi ameninţă securitatea şi stabilitatea lanţurilor industriale şi de aprovizionare mondiale”, a declarat purtătorul de cuvânt chinez în conferinţa sa de presă zilnică.

„China va riposta fermi şi îşi va apăra cu hotărâre suveranitatea, dezvoltarea şi interesele de securitate” dacă „i se vor încălca drepturile”, a mai declarat purtătorul de cuvânt al MAE chinez, citat de EFE.

De la declanşarea conflictului, China a menţinut o poziţie ambiguă faţă de războiul din Ucraina, cerând respectarea integrităţii teritoriale a tuturor ţărilor, inclusiv a Ucrainei, şi respectarea „preocupărilor legitime de securitate” ale tuturor părţilor, referindu-se la Rusia, ţară cu care şi-a consolidat schimburile comerciale din 2022.