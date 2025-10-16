Statele Unite cer Japoniei să înceteze achiziţiile de energie din Rusia / Niponii au cheltuit în 2023 peste 3,3 miliarde de euro pentru importul de gaz natural lichefiat din Rusia

Washingtonul vrea ca Japonia să înceteze importurile de produse energetice ruseşti, a declarat miercuri secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, la scurt timp după anunţul lui Donald Trump că India va înceta achiziţiile de petrol de la Moscova, notează News.ro, care citează AFP.

Bessent a indicat într-un mesaj pe X că s-a întâlnit cu ministrul japonez al Finanţelor, Katsunobu Kato, în vizită la Washington, şi i-a transmis „aşteptarea guvernului (american) ca Japonia să înceteze importurile de energie din Rusia”.

Săracă în resurse naturale, Japonia este puternic dependentă de importurile de petrol şi gaze.

În 2023, arhipelagul a cheltuit 582 de miliarde de yeni (3,3 miliarde de euro) pentru importul de gaz natural lichefiat (GNL) din Rusia, potrivit ultimelor date vamale disponibile, o sumă care a crescut cu aproximativ 56% faţă de 2021.

Rusia a reprezentat 8,9% din importurile totale de GNL ale Japoniei în 2023, ceea ce o face al treilea furnizor al ţării, după Australia (42,6%) şi Malaezia (15%).

„Prefer să mă abţin de la a comenta declaraţiile altor miniştri”, a răspuns Kato în faţa presei japoneze prezente la Washington.

„Suntem hotărâţi să facem tot posibilul pentru a ajunge la o pace justă în Ucraina, colaborând cu celelalte ţări din G7”, a declarat el.

Preşedintele american Donald Trump, la rândul său, a asigurat cu câteva ore înainte că prim-ministrul indian, Narendra Modi, i-a promis că New Delhi va înceta să mai cumpere petrol rusesc.

„Eram nemulţumit că India cumpăra petrol, iar astăzi mi-a asigurat că nu vor mai cumpăra petrol de la Rusia”, a declarat liderul republican în Biroul Oval.

„Este un mare pas înainte. Acum trebuie să conving China să facă acelaşi lucru”, a adăugat el.

India nu a confirmat imediat această informaţie.

Preşedintele american a impus la 27 august o taxă de 50% asupra exporturilor indiene, ca represalii pentru achiziţiile de petrol rusesc efectuate de New Delhi, pe care le consideră un factor care alimentează războiul declanşat de Vladimir Putin în Ucraina. Statele Unite sunt primul partener comercial al Indiei.

Scott Bessent a mai indicat că el şi Katsunobu Kato au discutat, de asemenea, despre „proiecte care vizează mobilizarea investiţiilor strategice ale Japoniei în Statele Unite în cadrul acordului comercial şi de investiţii dintre Statele Unite şi Japonia”.

În schimbul acestui acord încheiat cu Tokyo în iulie, care reducea suprataxele vamale impuse arhipelagului, Washingtonul solicită investiţii japoneze în valoare de 550 de miliarde de dolari pe teritoriul american.

Însă modalităţile de aplicare rămân intens discutate, Tokyo asigurând că va fi vorba în principal de împrumuturi şi garanţii, în special din partea instituţiilor japoneze susţinute de stat, mai degrabă decât de investiţii directe reale.