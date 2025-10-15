Șeful Apărării din SUA Pete Hegseth avertizează Moscova că America îi va ”impune costuri”, dacă războiul din Ucraina nu se încheie

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a avertizat miercuri Moscova că Statele Unite şi aliaţii săi vor „impune costuri Rusiei pentru agresiunea sa continuă”, dacă războiul din Ucraina nu se încheie, transmite News.ro. ”Dacă va trebui să facem acest pas, Departamentul de Război al SUA este pregătit să-şi facă treaba în moduri de care numai Statele Unite sunt capabile”, a declarat Hegseth la o reuniune a Grupului de contact pentru apărare a Ucrainei, format din aliaţii Kievului, care a avut loc la sediul NATO.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Hegseth nu a dat detalii. Comentariile sale au venit în contextul în care administraţia preşedintelui american Donald Trump ia în considerare o cerere a Ucrainei pentru rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune.

„Acum este momentul să punem capăt acestui război tragic, să oprim vărsarea de sânge inutilă şi să venim la masa păcii”, a declarat Hegseth, în mesajul său transmis către Moscova. „Acesta nu este un război care a început sub mandatul preşedintelui Trump, dar se va termina sub mandatul său”, a punctat el.

Şeful Pentagonului le-a cerut aliaţilor din NATO să-şi crească cheltuielile pentru achiziţionarea de arme americane pentru Ucraina, în urma unui raport care a evidenţiat o scădere bruscă a sprijinului militar occidental pentru Kiev în iulie şi august.

„Pacea se obţine când eşti puternic. Nu când foloseşti cuvinte dure sau arăţi cu degetul, ci când ai capacităţi puternice şi reale pe care adversarii le respectă”, declarase el reporterilor la sediul NATO ceva mai devreme

Hegseth a îndemnat aliaţii să-şi intensifice investiţiile în programul Prioritized Ukraine Requirements List (Lista cu cerinţe prioritare ale Ucrainei, PURL), care a înlocuit donaţiile de arme ale SUA către Ucraina şi care acum impune aliaţilor să plătească pentru livrările de arme americane.

„Aşteptările noastre astăzi sunt ca mai multe ţări să doneze şi mai mult, să achiziţioneze şi mai mult pentru a ajuta Ucraina, pentru a aduce acest conflict la o încheiere paşnică”, a spus şeful Pentagonului.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat la rândul său că se aşteaptă la noi angajamente, menţionând că 2 miliarde de dolari au fost deja angajaţi prin intermediul mecanismului.

Cu toate acestea, această sumă este inferioară celor 3,5 miliarde de dolari pe care preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski sperase să le obţină până în octombrie.

Suedia, Estonia şi Finlanda au promis contribuţii miercuri. Dar puteri mai mari, precum Franţa şi Marea Britanie, nu şi-au asumat astfel de angajamente, în ciuda faptului că Hegseth i-a îndemnat toţi aliaţii Kievului să contribuie la programul PURL.

„Acum este momentul ca toate ţările NATO să transforme cuvintele în acţiuni sub forma investiţiilor PURL. Toate ţările de la această masă, fără excepţie”, a declarat Hegseth la începutul reuniunii Grupului de contact.

Ucraina rămâne puternic dependentă de armele americane, în timp ce se pregăteşte pentru o altă iarnă de conflict dur cu Rusia, care deţine acum aproximativ 20% din Ucraina, la mai bine de trei ani şi jumătate de la invazia sa pe scară largă.

Institutul Kiel pentru Economia Mondială a raportat marţi că ajutorul militar lunar mediu acordat Ucrainei a scăzut cu 43% în iulie şi august, comparativ cu prima jumătate a anului.

Potrivit institutului, cea mai mare parte a sprijinului militar provine acum din iniţiativa PURL, la care, până în august, s-au alăturat Belgia, Canada, Danemarca, Germania, Letonia, Ţările de Jos, Norvegia şi Suedia.