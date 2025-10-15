Rusia ar putea importa benzină, spune un vicepremier rus / Unele regiuni ruseşti sunt afectate de deficitul de benzină, după atacurile ucrainene

Rusia are opţiunea de a importa benzină, le-a spus miercuri jurnaliştilor vicepremierul Alexander Novak, transmite Reuters, citată de Agerpres. „Această posibilitate există. Legislaţia noastră permite importurile, iar Guvernul Rusiei a redus taxa de import impusă anterior, de 5%, care era, în principiu, prohibitivă”, a declarat Novak.

Acesta a adăugat: „Acum, Executivul a redus această taxă la zero, astfel încât operatorii economici pot furniza benzină şi produse petroliere”.

Unele regiuni ruseşti sunt afectate de deficitul de benzină, după ce Ucraina a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice ruseşti, într-o mişcare de a reduce fluxul de petrodolari în vistieria Kremlinului, precum şi aprovizionarea cu combustibil a frontului. Rafinăriile au fost o ţintă majoră pentru atacurile recente, ducând la o scădere a ratelor de procesare a ţiţeiului cu cel puţin 7% în ultimele două luni. Această situaţie a agravat, la rândul său, criza de combustibili de pe piaţa rusă.

Economia Rusiei înregistrează o încetinire drastică în acest an, iar Guvernul prognozează o creştere a PIB-ului de 1%, după o creştere de 4,3% în 2024 şi de 4,1% în 2023, deşi Fondul Monetar Internaţional şi-a înrăutăţit previziunile pentru 2025, de la 0,9% la 0,6%.