Rusia ar putea importa benzină, spune un vicepremier rus / Unele regiuni ruseşti sunt afectate de deficitul de benzină, după atacurile ucrainene
Rusia are opţiunea de a importa benzină, le-a spus miercuri jurnaliştilor vicepremierul Alexander Novak, transmite Reuters, citată de Agerpres. „Această posibilitate există. Legislaţia noastră permite importurile, iar Guvernul Rusiei a redus taxa de import impusă anterior, de 5%, care era, în principiu, prohibitivă”, a declarat Novak.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Acesta a adăugat: „Acum, Executivul a redus această taxă la zero, astfel încât operatorii economici pot furniza benzină şi produse petroliere”.
Unele regiuni ruseşti sunt afectate de deficitul de benzină, după ce Ucraina a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice ruseşti, într-o mişcare de a reduce fluxul de petrodolari în vistieria Kremlinului, precum şi aprovizionarea cu combustibil a frontului. Rafinăriile au fost o ţintă majoră pentru atacurile recente, ducând la o scădere a ratelor de procesare a ţiţeiului cu cel puţin 7% în ultimele două luni. Această situaţie a agravat, la rândul său, criza de combustibili de pe piaţa rusă.
Economia Rusiei înregistrează o încetinire drastică în acest an, iar Guvernul prognozează o creştere a PIB-ului de 1%, după o creştere de 4,3% în 2024 şi de 4,1% în 2023, deşi Fondul Monetar Internaţional şi-a înrăutăţit previziunile pentru 2025, de la 0,9% la 0,6%.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Pene de curent în aproape toată Ucraina după noi atacuri ruseşti / În ultimele săptămâni, Rusia şi-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice şi a reţelei feroviare ucrainene
Moşteanu: Avem în momentul ăsta probabil una dintre cele mai avansate legislaţii din UE, care permite Armatei să dea jos orice zboară neautorizat / Rusia nu va ataca un stat NATO, uitându-ne la câtă forţă există în această Alianţă
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.