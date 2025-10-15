Siria va cere Rusiei extrădarea lui Bashar al-Assad, susține un responsabil guvernamental / Preşedintele interimar al Siriei efectuează o vizită în Rusia

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele interimar al Siriei, Ahmed al-Sharaa, care efectuează miercuri prima sa vizită în Rusia, va cere Moscovei extrădarea lui Bashar al-Assad, preşedintele sirian înlăturat de la putere şi refugiat în Rusia, a declarat pentru agenția de știri AFP un responsabil al guvernului sirian, sub protecţia anonimatului, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Noul lider sirian a sosit la Moscova, unde urmează să aibă o întrevedere cu omologul rus Vladimir Putin, potrivit agenţiei oficiale siriene Sana.

Preşedintele sirian interimar este însoţit în deplasarea la Moscova de ministrul său de externe şi de responsabili militari şi economici.

El va aborda de asemenea în timpul vizitei sale probleme economice legate de investiţii, soarta bazelor ruse din Siria şi reînarmarea armatei siriene, potrivit responsabilului guvernamental.

Baza navală de la Tartus şi baza aeriană de la Hmeimim, ambele situate pe coasta Mediteranei, constituie singurele avanposturi militare oficiale ale Rusiei în afara fostei URSS.

Moscova utilizase intens aceste instalaţii în timpul intervenţiei din 2015 în războiul civil sirian în susţinerea lui Bashar al-Assad, efectuând bombardamente aeriene violente asupra zonelor aflate în mâinile rebelilor.

Iniţial, preşedintele Ahmed al-Sharaa trebuia să participe la un summit ruso-arab prevăzut să aibă loc miercuri, însă Moscova l-a amânat, mai mulţi lideri arabi fiind mobilizaţi pentru a superviza punerea în aplicare a planului american pentru un armistiţiu în Gaza, intrat în vigoare vineri.

La sfârşitul lui septembrie, autorităţile siriene au emis un mandat de arestare pe numele fostului preşedinte Bashar al-Assad, care a fugit în Rusia după ce a fost înlăturat de la putere în decembrie anul trecut în urma unei ofensive fulgerătoare a rebelilor islamişti conduşi de actualul preşedinte Ahmed al-Sharaa.

Mandatul de arestare a fost emis în lipsă pentru o serie de acuzaţii, printre care crime cu premeditare şi tortură cauzatoare de moarte, în legătură cu represiunea din anul 2011 în oraşul Daraa.

O mişcare pro-democraţie fusese declanşată în Siria în 2011, dar preşedintele al-Assad a răspuns cu o represiune violentă. Situaţia a evoluat rapid într-un conflict armat soldat cu sute de mii de morţi, milioane de refugiaţi şi devastarea Siriei. Sute de mii de oameni au ajuns în închisori, unde au fost torturaţi sau ucişi fără urmă, conform avocaţilor pentru drepturile omului.

După înlăturarea lui al-Assad de la putere, noua conducere siriană a preşedintelui islamist interimar Ahmed al-Sharaa a încercat să proiecteze o imagine moderată şi să respecte drepturile omului, în timp ce caută să obţină sprijin internaţional pentru reconstrucţia ţării distruse de război.

Noile autorităţi de la Damasc încearcă să remedieze inclusiv relaţiile cu Rusia, în pofida ajutorului militar direct oferit de aceasta armatei lui al-Assad în timpul războiului.

În iulie, ministrul sirian al afacerilor externe, Assad al-Shaibani, fusese primul important responsabil al noului guvern care s-a deplasat în Rusia.

În ianuarie, ministrul-adjunct al afacerilor externe rus, Mihail Bogdanov, a condus prima delegaţie rusă care s-a deplasat în Siria după înlăturarea lui Bashar al-Assad.