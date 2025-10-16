G4Media.ro
Trump susține că India nu va mai cumpăra petrol rusesc / El spune că premierul Modi l-a asigurat de asta / ”Acum trebuie să conving China să facă acelaşi lucru”

Donald Trump a declarat miercuri că premierul indian, Narendra Modi (foto), i-a promis că New Delhi va înceta să mai cumpere petrol rusesc, după ce a impus taxe vamale punitive împotriva Indiei, transmite News.ro.

„Eram nemulţumit că India cumpăra petrol, iar astăzi mi-a dat asigurări că nu vor mai cumpăra petrol din Rusia”, a declarat liderul republican în Biroul Oval, răspunzând la o întrebare a presei, relatează AFP.

„Este un mare pas înainte. Acum trebuie să conving China să facă acelaşi lucru”, a adăugat el.

Preşedintele american a precizat că „nu se poate face imediat. Este un proces care durează ceva timp, dar va fi finalizat în curând”.

India nu a confirmat imediat.

Cu toate acestea, premierul indian s-a întâlnit sâmbăta trecută cu noul ambasador al Statelor Unite, Sergio Gor, un apropiat al lui Donald Trump, la câteva ore după sosirea acestuia la New Delhi.

Preşedintele american a impus la 27 august o taxă de 50% asupra exporturilor indiene, ca represalii pentru achiziţiile de petrol rusesc efectuate de New Delhi, pe care le consideră un factor care alimentează războiul declanşat de Vladimir Putin în Ucraina.

Statele Unite sunt primul partener comercial al Indiei.

Declaraţiile preşedintelui american vin în contextul în care acesta urmează să-l primească vineri pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski. Aceasta va fi a treia vizită a preşedintelui ucrainean la Washington de la revenirea la putere a lui Donald Trump.

Ucraina este ţinta unor noi valuri de bombardamente ruseşti asupra infrastructurilor sale energetice.

Duminică, Trump a asigurat că ar putea să-l ameninţe pe Vladimir Putin că va livra Kievului rachete americane Tomahawk cu rază lungă de acţiune, dacă Rusia nu va accepta să pună capăt războiului declanşat de invazia rusă a Ucrainei în 2022.

Întrebat miercuri, el a subliniat că preşedintele ucrainean doreşte să „treacă la ofensivă” şi că intenţionează să „ia o decizie în acest sens”.

- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

