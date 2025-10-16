Peste 50 de organizații cer Consiliului General să majoreze drastic amenzile pentru defrișările ilegale din București / Protest anunțat la sediul Primăriei Capitalei

Peste 50 de organizații civice și de mediu anunță, joi, 16 octombrie, că solicită Consiliului General al Municipiului București (CGMB) majorarea semnificativă a amenzilor pentru defrișările ilegale și avertizează că vor organiza un protest la ședința de consiliu de la sfârșitul lunii.

Organizațiile, printre care se numără Grupul de Inițiativă Civică IOR – Titan, au transmis o scrisoare deschisă autorităților locale în care cer ca proiectul de hotărâre privind creșterea cuantumului sancțiunilor pentru tăieri ilegale să fie introdus de urgență pe ordinea de zi a următoarei ședințe de consiliu.

Activiștii anunță, în paralel, organizarea unui protest în fața Primăriei Generale în ziua ședinței CGMB, „pentru a atrage atenția asupra amplorii fenomenului și a lipsei de reacție din partea administrației”. Ultimul proiect de majorare a amenzilor a fost propus de USR, după ce de-a lungul anilor toate formațiunile politice au vehiculat suport pentru actualizarea sancțiunilor, fără un vot concret.

Scrisoarea deschisă anunțată de ONG-uri joi evidențiază „disproporția gravă dintre pagubele ecologice și sancțiunile actuale”. În prezent, amenda pentru tăierea ilegală a unui copac este de doar 50 de lei, sau 25 de lei dacă este plătită în termen de 15 zile – o sumă considerată ridicol de mică față de prejudiciile aduse mediului și sănătății publice.

„Amenda actuală nu reprezintă o descurajare credibilă pentru tăierile ilegale, ci, dimpotrivă, o invitație la vandalism”, se arată, în document. O consultație la pneumolog costă minimum 250 de lei – echivalentul a zece arbori tăiați, iar reducerea drastică a spațiilor verzi va duce inevitabil la creșterea bolilor respiratorii, mai spun autorii scrisorii, care cer majorarea amenzii la 5.000 de lei, pentru ca legea să aibă efect real.

Inițiatorul petiției, Beniamin Gheorghiță, reprezentant al mișcării cetățenești „Parcul IOR Dispare”, consideră că lipsa unei reacții ferme din partea autorităților alimentează abuzurile:

„Nu mai putem tolera ca distrugerea naturii să fie răsplătită cu amenzi simbolice. Este nevoie ca autoritățile să transmită un mesaj clar, acela că legea se aplică, iar spațiile verzi nu mai pot fi sacrificate pentru tunuri imobiliare. De ani de zile bucureștenii se mobilizează exemplar pentru a salva spațiile verzi ale comunității lor (…) A venit rândul CGMB să acționeze!”

Organizațiile atrag atenția și asupra riscului ca România să fie sancționată de Comisia Europeană pentru nerespectarea directivelor privind protecția mediului. O eventuală procedură de infringement ar putea atrage penalizări de milioane de euro, suportate din bugetul public.

„Bucureștiul a pierdut peste 1.500 de copaci numai în zona retrocedată a Parcului IOR, care arată în prezent ca după bombardament. Situația este dramatică, cetățenii suferă, iar autoritățile tratează problema cu o indiferență revoltătoare. Dacă nu se iau măsuri ferme acum, Bucureștiul deja sufocat de praf și beton va deveni un loc în care va fi periculos să mai trăiești”, avertizează la rândul său Cristian Șoimaru, președintele GIC IOR-Titan, grup creat în 2023 de locuitorii din jurul Parcului IOR, cu sprijinul Greenpeace România. Grupul militează pentru reîntregirea și protejarea Parcului IOR.

Context

Normele privind protecția spațiilor verzi în Capitală sunt reglementate de mai bine de un deceniu prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București (HCGMB) nr. 304/2009, care stabilește amenzi între 1.000 și 5.000 de lei pentru persoane juridice și între 50 și 100 de lei pentru persoane fizice care taie arbori fără autorizare. Dacă sancțiunea este plătită în primele 15 zile, cuantumul minim se reduce la 25 de lei — ceea ce transformă, în practică, legea într-o sancțiune simbolică. Adesea, marii dezvoltatori recurg la subînchirierea sarcinii tăierii arborilor către persoane fizice, pentru a plăti amenzi derizorii.

În ultimii ani au existat tentative de reformă a acestui mecanism, însă proiectele de majorare au fost fie respinse în Consiliul General, fie blocate în faza de discuție, din cauza lipsei de consens politic sau opoziției interne.

În august 2025, USR a anunțat că a inițiat un proiect de majorare a amenzilor pentru tăierea arborilor fără aviz, sancțiunile propuse fiind între 3.000 și 5.000 de lei, în funcție de persoana sancționată (fizică sau juridică).

Proiectul introduce cerința ca cei sancționați să planteze în compensare 6–10 arbori noi, ca parte obligatorie a sancțiunii. Dispozițiile vizează și alte abateri, cum ar fi toaletările fără aviz, vandalizarea spațiilor verzi sau construcțiile ce afectează vegetația, toate cu amenzi între 4.000 și 5.000 lei.

USR propune măsuri procedurale, ca fiecare proces-verbal să conțină imagini înainte și după intervenție, cu coordonate GPS. Se mai prevede interzicerea accesului vehiculelor motorizate în interiorul parcurilor (cu excepția utilajelor de întreținere), ca o modalitate de protecție suplimentară.