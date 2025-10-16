G4Media.ro
VIDEO Locuitorii unei comune din Alba și-au păzit străzile pe timpul nopții,…

urs animal noapte
Urs surprins de o cameră de supraveghere din comună. Sursă: cititor G4Media

VIDEO Locuitorii unei comune din Alba și-au păzit străzile pe timpul nopții, de frica unui urs filmat în zonă cu o seară înainte

Locuitorii unei comune din Alba și-au păzit străzile pe timpul nopții, de frica unui urs filmat în zonă în noaptea anterioară. Este vorba despre comuna Sântimbru, unde oamenii au decis să se mobilizeze și să facă pază în zona stațiilor de autobuz, a locurilor de joacă și a unor străduțe mai puțin circulate, pentru a speria animalul.

Un urs a ajuns în noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 1.00, pe strada Blajului din Sântimbru. Prezența acestui animal în zonă este neobișnuită și a alertat comunitatea locală.

”Cum am avut urs atât de aproape, în noaptea asta PĂZIM SATUL: stam în preajma stațiilor de autobuz căci avem oameni care vin acasă de la muncă cu mașina de la miezul nopții, mergem pe străduțe, prin parcurile de joacă” a transmis unul dintre locuitorii comunei.

Locuitorii au păzit zona stațiilor de autobuz. Foto: Cristian Popa Facebook

Primarul din Sântimbru, Iancu Popa, a confirmat că mai multe puncte din comună au fost supravegheate și a spus că activitatea va continua și la noapte.

Asta pentru că oamenii nu sunt obișnuiți cu prezența unui asemenea animal și sunt speriați.

El a transmis un mesaj pe Facebook, pentru locuitori, în care le-a oferit și o serie de sfaturi legate de cum ar trebui să reacționeze la o eventuală întâlnire cu animalul.

