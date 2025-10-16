Criză financiară la Spitalul Municipal Caransebeș: furnizorul de hrană amenință cu întreruperea livrărilor din cauza datoriilor / Nu a fost plătit în 2025 niciun leu, deși banii au ajuns de la Ministerul Sănătății

Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș se confruntă cu o situație financiară critică. Alocația de hrană destinată pacienților nu a fost plătită către furnizorul de servicii de catering de la începutul anului 2025, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Reșița.

Managerul unității medicale a confirmat, într-o declarație pentru presă, că valoarea totală a restanței a ajuns la 1.460.000 de lei.

„Vă confirm că această sumă nu a fost achitată de la începutul anului până în prezent. Este vorba despre bani asigurați prin transfer de la bugetul de stat, prin Ministerul Sănătății, către bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Practic, vorbim despre fonduri primite de la minister care trebuiau să ajungă la furnizorul de hrană, dar nu au ajuns”, a explicat managerul spitalului.

Săptămâna trecută, furnizorul de catering anunțase că va întrerupe livrarea hranei pentru pacienți începând cu data de 13 octombrie, din cauza restanțelor acumulate. Situația a fost evitată temporar în urma unei discuții de ultim moment între conducerea spitalului, primarul municipiului și reprezentanții firmei.

„Furnizorul era pregătit să oprească livrarea hranei, dar, în urma insistențelor noastre și a relației bune pe care o are cu domnul primar, a fost de acord să continue pentru o perioadă limitată, cu promisiunea că vom achita o parte din datorii”, a mai precizat managerul.

Conducerea spitalului a semnat un angajament de plată, urmând ca în această săptămână să fie achitate serviciile aferente lunii septembrie, iar până la finalul lunii octombrie – cea mai veche factură, corespunzătoare lunii ianuarie 2025.

Numărul pacienților internați variază zilnic, dar media lunară a serviciilor de hrană se situează între 150.000 și 190.000 de lei, potrivit managerului unității.

„Este important de menționat că acești bani nu provin din bugetul local, ci sunt asigurați prin Ministerul Sănătății. Din păcate, întârzierile în transferul fondurilor pun în pericol continuitatea serviciilor esențiale”, a subliniat reprezentantul spitalului.

Spitalul Municipal din Caransebeș traversează o perioadă financiară dificilă, acumulând datorii totale de 10,5 milioane de lei, dintre care 6,5 milioane lei reprezintă datorii restante către bugetul de stat.