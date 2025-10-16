Stephen Graham, starul din serialul „Adolescence”, lansează un proiect global prin care le cere taţilor să le scrie o scrisoare fiilor lor despre experiența lor asupra masculinității

Creatorul serialului fenomenal „Adolescence”, actorul britanic Stephen Graham, a invitat taţii din întreaga lume să le scrie o scrisoare fiilor lor despre viziunea şi experienţa lor asupra masculinităţii, în cadrul unui proiect de carte, transmite News.ro.

Scrisorile pot fi trimise începând de miercuri până în 12 ianuarie, iar o selecţie va fi inclusă într-o carte care va apărea în octombrie 2026.

Miniseria britanică „Adolescence”, difuzată pe Netflix din martie 2025 şi premiată la Emmy, a stârnit o dezbatere socială în Marea Britanie şi în alte ţări cu privire la influenţa discursurilor masculiniste şi a reţelelor sociale asupra băieţilor. Ea spune povestea unui adolescent de 13 ani care îşi ucide una dintre colegele de clasă.

„După ce am jucat în Adolescence, am fost cu adevărat surprins de numărul de taţi care au venit să-mi povestească despre conversaţiile pe care le-au avut cu fiii lor”, explică Stephen Graham, care joacă rolul tatălui adolescentului în serial. „Am avut această idee minunată de a vă ruga pe voi, taţii, să scrieţi, pentru o carte, scrisori în care să puteţi vorbi cu adevărat cu fiii voştri, să comunicaţi cu ei”, continuă actorul într-un videoclip de pe site-ul proiectului, „Letters to Our Sons” (Scrisori către fiii noştri), pe care îl lansează împreună cu psihologul Orly Klein.

Taţii sunt invitaţi să exprime ce ar fi vrut să ştie când erau mai tineri, ce sfaturi ar dori să le transmită fiilor lor şi ce înseamnă, în opinia lor, „a fi bărbat”.

„Luaţi un stilou sau o tastatură, cereţi ajutorul cuiva dacă doriţi”, îndeamnă Stephen Graham. „Sunt dislexic, dar voi scrie totuşi o scrisoare, iar soţia mea probabil mă va ajuta”, mărturiseşte actorul în vârstă de 52 de ani.

Scrisorile nu sunt remunerate şi pot fi trimise anonim. Cartea va fi publicată de Bloomsbury.

Seria „Adolescence”, compusă din patru episoade filmate într-un singur plan secvenţial, a devenit a doua cea mai populară serie în limba engleză de pe Netflix (după „Wednesday”). Ea a fost pusă la dispoziţie gratuit în colegiile şi liceele britanice, o iniţiativă susţinută de guvern. A câştigat opt premii la gala Emmy în septembrie, inclusiv cel pentru Cea mai bună miniserie.