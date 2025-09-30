Actrița Brigitte Bardot se destăinuie într-un „BBcedar” scris de mâna ei

„Libertatea înseamnă sa fii tu însuţi, chiar şi atunci când asta deranjează”, proclamă actriţa Brigitte Bardot în prefaţa cărţii sale intitulate „Mon BBcedaire” („BBcedarul meu” – titlul reprezintă un joc de cuvinte bazat pe contopirea iniţialelor artistei, BB, şi cuvântul „abecedar” – n.red.), care va fi lansată miercuri şi în care vedeta franceză îşi exprimă opiniile – adeseori incisive – despre lume, informează AFP.

Cartea „Mon BBcedaire”, care „a fost scrisă în întregime de mână”, este prezentată de editura Fayard ca „o incursiune în personalitatea unei femei care şi-a marcat epoca prin independenţa, angajamentul şi îndrăzneala sa”.

Începând cu litera „A”, de la „abandon”, şi până la litera „Z”, de la „zoo”, Brigitte Bardot, în vârstă de 91 de ani, a redactat câteva rânduri, cu scrisul ei rotund, despre cuvintele alese chiar de ea şi numele de locuri sau personalităţi pe care le-a cunoscut.

Ea îşi declară astfel dragostea pentru Jean-Paul Belmondo, „un tip formidabil, un actor genial, amuzant şi curajos”, dar consideră că Alain Delon „purta în el ce e mai bun şi ce e mai rău” şi că Marcello Mastroianni era, deşi „şarmant”, „un actor bun, dar fără geniu şi fără o personalitate cu adevărat memorabilă”.

În erotism, actriţa franceză, descoperită prin filmul „Şi Dumnezeu… a creat femeia” (1956), vede „jocuri amoroase în care totul este permis, cu imaginaţie, perversitate tulburătoare şi ştrengărie amoroasă”.

Referindu-se la Saint-Tropez, unde a cumpărat o vilă, „La Madrague”, Brigitte Bardot regretă că acest „mic sat de pescari atât de frumos” a fost înlocuit de un „oraş al miliardarilor, în care nu mai recunoşti nimic din ceea ce îl făcea fermecător”.

Brigitte Bardot, care este şi o cunoscută activistă pentru cauza animalelor, consideră, de asemenea, că Franţa a devenit „monotonă, tristă, supusă, bolnavă, distrusă, devastată, obişnuită, vulgară…”. Dreapta este „singurul remediu urgent pentru agonia Franţei”, a adăugat actriţa, cea care şi-a revendicat apropierea de Marine Le Pen, din partidul extremist Rassemblement national (RN).

Foarte discretă în mass-media, Brigitte Bardot şi-a publicat volumul de memorii, intitulat „Initiales BB” („Iniţiale BB”), în anul 1996.