Trump aprobă operaţiuni ale CIA împotriva Venezuelei și ia în calcul atacuri asupra teritoriului / Reacția autorităților de la Caracas

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele american Donald Trump a afirmat miercuri că a autorizat operaţiuni secrete ale CIA împotriva Venezuelei şi a luat în considerare atacuri asupra teritoriului venezuelean, stârnind furia autorităţilor de la Caracas care au denunţat „loviturile de stat puse la cale de CIA”, notează AFP, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Trump a refuzat să comenteze în detaliu informaţii din The New York Times conform cărora ar fi autorizat în secret CIA să desfăşoare operaţiuni secrete în Venezuela împotriva lui Maduro.

„Dar am autorizat-o din două motive, de fapt”, a spus el, înainte de a enumera argumente familiare acuzându-l pe Maduro că conduce un regim de „narcoterorism” şi eliberează prizonieri pentru a-i trimite în Statele Unite.

Întrebat dacă a dat CIA autorizaţia de a-l „neutraliza” pe Maduro, Trump a răspuns: „Este o întrebare ridicolă. Ei bine, nu este chiar o întrebare ridicolă, dar nu ar fi ridicol din partea mea să răspund la ea?”, a spus el.

Administraţia Trump a atacat recent în apele internaţionale cel puţin cinci ambarcaţiuni prezentate ca aparţinând traficanţilor de droguri, omorând cel puţin 27 de persoane, după ce în august a desfăşurat opt nave de război şi un submarin cu propulsie nucleară în largul coastelor Venezuelei, oficial în cadrul unei operaţiuni antidrog.

„Nu vreau să vă spun mai multe, dar ne uităm acum la partea terestră, pentru că avem un control foarte bun asupra mării”, a răspuns Donald Trump la întrebarea unui jurnalist despre potenţiale atacuri terestre.

Washingtonul îi acuză pe preşedintele venezuelean şi guvernul său că se află la conducerea unei vaste organizaţii de trafic de droguri spre Statele Unite, lucru pe care Caracas îl neagă vehement şi, ca răspuns la desfăşurarea americană, pe care o consideră o „ameninţare militară”, a lansat exerciţii militare şi mobilizarea rezerviştilor.

„Nu războiului în Caraibe (…)”, a declarat Nicolas Maduro miercuri seară. „Nu schimbării de regim care ne aminteşte atât de mult de războaiele eterne eşuate din Afganistan, Iran, Irak (…). Nu loviturilor de stat puse la cale de CIA”, a adăugat el.

Lovituri de stat „care ne amintesc de cele 30.000 de persoane care au dispărut în timpul loviturilor de stat din Argentina. Lovitura de stat a lui Pinochet şi cei 5.000 de tineri care au fost ucişi şi au dispărut. Cât timp vor continua loviturile de stat ale CIA? America Latină nu le vrea, nu are nevoie de ele şi le respinge”, a mai acuzat el în faţa Consiliului naţional pentru suveranitate şi pace, un organism creat în septembrie special pentru această criză.

Statele Unite „recunosc public că au autorizat operaţiuni vizând să acţioneze împotriva păcii şi stabilităţii Venezuelei. Această afirmaţie fără precedent constituie o încălcare gravă a dreptului internaţional”, a reacţionat Ministerul de Externe de la Caracas într-un comunicat dat publicităţii miercuri seara.

„Observăm cu extremă îngrijorare utilizarea CIA, precum şi desfăşurările militare anunţate în Caraibe, care constituie o politică de agresiune, ameninţări şi hărţuire împotriva Venezuelei”, se arată în text.

Preşedintele Maduro a continuat în cursul zilei un program de manevre militare în toată ţara, desfăşurând în special forţe în Petare şi Catia, cele mai mari două cartiere muncitoreşti din Caracas.

În acest context, el a ordonat joi manevre militare la graniţa cu Columbia, în statele Tachira, Apure şi Amazonas.

Tocmai prin această zonă extrem de poroasă tranzitează o parte din cocaina din Columbia, principalul producător mondial. Este una dintre posibilele ţinte menţionate de surse apropiate Casei Albe, mai scrie AFP.