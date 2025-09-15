EXCLUSIV Explozie a numărului de accidente cu trotinete: în anul 2025 s-au produs deja peste 1500, față de puțin peste 1300 în tot anul 2024 / 80% au fost din vina conducătorilor de trotinete / 7 morți și peste 1600 de răniți doar în primele șapte luni din acest an

Numărul de accidente în care au fost implicate trotinete a crescut semnificativ. În anul 2024 s-au înregistrat 1.320 de astfel de accidente, iar în primele șapte luni ale anului 2025 numărul acestora a ajuns la 1.525, potrivit datelor furnizate de Poliția Română la solicitarea G4Media.

80% dintre accidente s-au produs din vina conducătorilor de trotinete, arată datele transmise G4Media.

În anul 2024, în urma acestor accidente, au decedat 9 persoane, iar în primele șapte luni din anul 2025 au murit încă 7 persoane.

1.353 de persoane au fost rănite în 2024, iar numărul acestora a urcat la 1.618 doar în primele șapte luni din 2025.

La acestea se adaugă un număr semnificativ de accidente în care au fost implicate mopede și în urma cărora au murit mai multe persoane:

anul 2024 : 678 de accidente, din care 430 din vina conducătorilor de mopede – 29 de morți și 695 de răniți

: 678 de accidente, din care 430 din vina conducătorilor de mopede – anul 2025 (primele 7 luni): 593 de accidente, din care 369 din vina conducătorilor de mopede – 19 de morți și 604 răniți

Spre comparație, datele publicate de Ministerul Afacerilor Interne la începutul anului 2020, când a fost propus proiectul care a reglementat minimal circulația trotinetelor electrice, arătau că, în perioada 2016 – 2019, au fost înregistrate 192 de accidente rutiere cu implicarea conducătorilor de trotinete electrice, soldate cu un deces, 37 răniți grav și 156 răniți ușor.

Recent, cunoscutul pilot de raliuri Titi Aur afirmă, în contextul ultimelor accidente rutiere grave cu maşini şi trotinete electrice, că în România siguranţa rutieră nu există şi că, deşi este „foarte mult sânge pe şosele”, acest lucru „nu este pe masa guvernanţilor”.

„La noi, siguranţa rutieră nu există. Neexistând pe lista celor care ne conduc, circulaţia se derulează într-o junglă. Mai mult, a apărut trotineta electrică, care, odată cu telefonul mobil, cele două evoluţii tehnice extraordinare nu fac decât să aducă mai multe cauze din care avem accidente cu morţi şi răniţi grav. Telefonul mobil prin distragerile la care ne supune, fiind tentaţi să îl folosim, iar trotineta electrică prin faptul că este aproape nereglementată. În România, se prevede că trebuie să ai 14 ani şi să mergi pe carosabil. Punct. Altceva nu se prevede”, a declarat, joi, Titi Aur, la Digi24, în contextul ultimelor două accidente cu trotinete electrice, unul în Capitală şi altul în Sibiu.

Potrivit lui Titi Aur, atât tinerii, cât şi copiii sunt „complet needucaţi” în privinţa circulaţiei rutiere.

„În şcoala generală, în liceu, nu se face nimic de educaţie rutieră organizat, nu vorbesc de Poliţia Rutieră, ONG-uri etc, ci de sistemul de educaţie, care nu face nimic. Şi atunci se urcă tânărul, copilul, pe trotineta electrică, care ar trebui să meargă cu maximum 25 de km/h, dar toate trotinetele private, nu vorbim de cele închiriate, merg cu 50, 70, 80, chiar şi peste 80 de km/h, fără cască, fără protecţie şi fără educaţie deloc. Şi atunci cei care merg, cum a fost cazul din Bucureşti, tânărul respectiv poate să spună foarte simplu că el n-a ştiut ce înseamnă becul ăla roşu de la intersecţie. Poate spune: «n-am ştiut, nu m-a învăţat nimeni, nici la şcoala generală nu m-a obligat nimeni să ştiu»”, a explicat specialistul.

Răspunsul integral al Poliției Române transmis la solicitarea G4Media:

„La solicitarea dumneavoastră adresată Inspectoratului General al Poliției Române – Centrul de Informare și Relații Publice, vă comunicăm următoarele: În primele 7 luni ale anului 2025, la nivel național, au fost înregistrate 1.525 de accidente în care au fost implicate trotinete, dintre care 1.220 de accidente s-au produs din vina conducătorilor de trotinete, respectiv 1.320 de accidente în anul 2024, 1.026 fiind din vina conducătorilor de trotinete. Facem precizarea că în primele 7 luni ale anului 2025, în urma accidentelor în care au fost implicate trotinete înregistrate, au rezultat 7 persoane decedate și 1.618 rănite, respectiv în anul 2024, 9 persoane decedate și 1.353 rănite. Menționăm faptul că, în primele 7 luni ale anului 2025, la nivel național, au fost înregistrate 593 de accidente în care au fost implicate mopede, dintre care 369 de accidente s-au produs din vina conducătorilor de mopede, respectiv, 678 de accidente în anul 2024, 430 fiind din vina conducătorilor de mopede. Totodată în primele 7 luni ale anului 2025 accidentele în care au fost implicate mopede, s-au soldat cu 19 morți și 604 răniți, respectiv în anul 2024, 29 de morți și 695 de răniți.”

Alte accidente grave cu trotinete au avut loc și în lunile august și septembrie ale acestui an:

Ce spune legea despre circulația cu trotinete electrice

Conform legislației în vigoare, trotinetele electrice pot fi conduse doar în anumite condiții (OUG 13/2020):

Vârsta minimă pentru conducerea unei trotinete electrice este de 14 ani.

Între 14 și 16 ani, utilizatorii sunt obligați să poarte cască de protecție.

Este interzis transportul pasagerilor – trotineta electrică este destinată exclusiv unei singure persoane.

Trotinetele trebuie să circule doar pe pistele pentru biciclete, iar în lipsa acestora, pe partea dreaptă a carosabilului, dacă viteza maximă a trotinetei nu depășește 25 km/h.

Este interzisă circulația pe trotuar, dacă nu există o pistă special amenajată.

Este obligatoriu echipamentul de semnalizare și iluminare, inclusiv în timpul zilei, dacă vizibilitatea este redusă.

Regulile pentru circulația cu trotinete electrice, în diferite țări europene

