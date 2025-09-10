Un bărbat a intrat în comă la Sibiu după ce a căzut de pe trotineta electrică, fără să poarte cască / Este al doilea caz într-o săptămână

Un bărbat în vârstă de 58 de ani a ajuns în comă, miercuri seara, la Spitalul Municipal din Mediaş, după ce a căzut de pe trotineta electrică, fără să poarte cască de protecţie pe cap, potrivit purtătoarei de cuvânt a Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu, Isabela Brad, transmite Agerpres.

„În această seară, poliţiştii rutieri au fost solicitaţi să intervină la un autoaccident rutier, produs în municipiul Mediaş, pe strada Stăvilarului. Din primele cercetări efectuate a rezultat faptul că, în timp ce conducea o trotinetă electrică pe strada Stăvilarului din municipiul Mediaş, un localnic în vârstă de 58 de ani, din cauze care urmează a se stabili, s-a dezechilibrat şi a căzut pe carosabil. În urma autoaccidentului, bărbatul a suferit vătămări corporale grave, fiind transportat la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. În cauză, poliţiştii din cadrul Biroului Rutier Mediaş efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanţelor în care s-a produs autoaccidentul şi luarea măsurilor legale în consecinţă”, a explicat Isabela Brad.

La faţa locului au intervenit două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Sibiu, unul cu medic şi unul de tip B. Echipajele medicale au găsit bărbatul în stare de inconştienţă, în comă. Acesta a fost intubat şi transportat la CPU Mediaş, prezentând un traumatism cranian grav.

Este al doilea caz de comă cauzată de căderea de pe o trotinetă electrică în numai o săptămână. Un copil de 13 ani se află de şapte zile, în comă, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu, după ce a căzut de pe trotineta electrică, pe o stradă din municipiul Sibiu. Băiatul a fost operat de câteva ori de medicii sibieni, însă în continuare starea lui este gravă, prognosticul doctorilor fiind rezervat, a precizat, pentru AGERPRES, purtătoarea de cuvânt a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, Cristina Bălău.